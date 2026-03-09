Sumar constata "graves omisiones" de inclusión obligatoria en los currículos educativos de la mayoría de CC.AA.

Archivo - Alumno en clase - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha evidenciado "la ausencia de relevantes conceptos/contenidos" obligatorios en los currículos educativos de la mayoría de comunidades autónomas.

En concreto, avisa de que no se incluyen contenidos que mandata la Ley de Educación (LOMLOE) sobre igualdad de género, perspectiva de género y conductas sexistas, así como principios de educación en valores (respeto, igualdad, responsabilidad y desarrollo sostenible).

Así lo ha reflejado el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar en una pregunta parlamentaria, recogida por Europa Press, dirigida al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para conocer las medidas que ha tomado o tiene previsto tomar el Departamento que dirige Milagros Tolón en relación a las "graves omisiones", de inclusión obligatoria, de los que adolecen varios de los decretos de desarrollo curricular autonómicos.

La formación destaca que el enfoque de la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos con la finalidad de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación, "se consagran en la LOMLOE integrando la Educación en Empatía en todas las etapas educativas (infantil, primaria, secundaria y bachillerato), y abordándola como principio pedagógico y como una de las competencias clave en la educación emocional y el desarrollo integral del alumnado".

No obstante, ha constatado la "ausencia de sustanciales objetivos" perseguidos por la LOMLOE que, a su juicio, "resultan gravemente comprometidos para la implementación efectiva en todo el territorio nacional de la Política Educativa pretendida por la LOMLOE".

En concreto, advierte de que se suprime o se omite el contenido 'one health' de los currículos de Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Galicia, La Rioja o Comunidad Valenciana.

También critica la ausencia de contenidos sobre derechos de los animales de los currículos de Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

Sumar señala también la omisión del concepto de perspectiva biocéntrica en los saberes básicos de la asignatura Educación en Valores Cívicos y Éticos de Educación Secundaria de Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

Asimismo, afirma que se suprime/omite el concepto de animales sintientes de los saberes básicos de la asignatura de Biología y Geología de Educación Secundaria de los currículos de Cataluña, Galicia, Castilla y León, País Vasco, la Rioja y Comunidad Valenciana, así como el concepto de maltrato animal y su prevención de los currículos de País Vasco, La Rioja, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La formación añade que falta contenido sobre cuidado del entorno próximo de los animales y plantas en los currículos de Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja.

En la Comunidad de Madrid detecta también que faltan temas "tan sensibles" como la igualdad de género, discriminación por cuestiones de género/raza, perspectiva de género y conductas sexistas. En este sentido, detecta igualmente omisiones en los currículos de Andalucía y Comunidad Valenciana.