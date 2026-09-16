Sumar propone incluir en la ley de bajada de ratios que no se amplíen o renueven los conciertos educativos existentes

Un niño de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una enmienda a la ley que reduce las ratios y las horas lectivas para que el régimen de conciertos tenga carácter subsidiario respecto a la educación pública, "debiendo las administraciones educativas priorizar el incremento y la preservación de plazas y medios en la educación pública".

La enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que, a tal fin, "no se ampliarán o renovarán los conciertos existentes y las necesidades de escolarización se cubrirán con ampliación de plazas en la red pública".

En otra enmienda, propone que el Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, aprueba, con carácter urgente, un real decreto con el fin de establecer que, a partir del siguiente curso escolar a la aprobación de esta iniciativa, la asignatura de religión confesional - ya sea católica o de otras confesiones- se imparta fuera del horario lectivo obligatorio en todas las etapas educativas, tanto en los centros públicos como en aquellos privados sostenidos con fondos públicos, en el conjunto del territorio del Estado.

Asimismo, quiere que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley que se está tramitando en el Congreso, elabore un Libro Blanco sobre laicidad en el sistema educativo español, "que analice de manera integral el grado de aconfesionalidad de la enseñanza y, de forma específica, el impacto que genera la actual configuración dual de redes pública y concertada en la segregación escolar por origen socioeconómico".

INCORPORAR ELEMENTOS NATURALES EN LOS PATIOS DE LOS COLEGIOS

También propone que el Gobierno impulse, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, el desarrollo de programas de renaturalización de los patios de centros educativos sostenidos con fondos públicos, fomentando la creación de espacios que incorporen elementos naturales como vegetación, suelo permeable o agua, como parte integrante de dichas instalaciones, en el marco de sus competencias y respetando la autonomía de las administraciones educativas.

Otra de las enmiendas registradas por Sumar buscan incluir en la ley que los centros públicos de Infantil y Primaria de 350 alumnos dispongan, como mínimo, de un orientador educativo a tiempo completo, con atención a través de equipos de orientación o con personal del centro, según establezca el modelo de cada administración educativa.

También propone que todos los institutos públicos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional dispongan como mínimo de un orientador educativo cada 350 alumnos a tiempo completo.

En cuanto a la reducción de ratios, la propuesta de Sumar es que haya un número máximo de alumnos por aula que en la enseñanza obligatoria de 20 para la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria, frente a los 22 y 25 respectivamente que establece el proyecto de ley. Todo ello sin perjuicio de reducciones mayores de ratio que tengan definidas o definan las administraciones educativas.

La formación ha incluido además una enmienda para que el Gobierno, en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, tramite un real decreto de Inclusión Educativa, Orientación y Atención a la Diversidad donde concretará las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, incluido el alumnado con necesidades de compensación de desigualdades, las dotaciones mínimas de profesionales de la red de orientación educativa y psicopedagógica y que contemple y regule medidas que faciliten la codocencia.

En cuanto a la reducción de horas de lectivas, pide incluir en la redacción de la norma que las administraciones educativas doten a los centros de los docentes necesarios para hacer efectivas las reducciones de horario, de tal manera que "en ningún caso esta reducción horaria pueda suponer que el centro tenga que eliminar apoyos, refuerzos, desdobles o cualquier otra medida organizativa que esté llevando a cabo".

QUE TODOS LOS DOCENTES SUBAN DE NIVEL DENTRO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

En el marco de la legislación oportuna, insta a promulgar las modificaciones normativas necesarias para que todos los cuerpos docentes sean subgrupo A1 y suban de nivel dentro de la Función Pública, para "establecer una jubilación específica docente anticipada y gratificada desde cualquier régimen de cotización y para establecer una normativa específica sobre salud laboral docente con especial atención a los riesgos psicosociales".

Sumar demanda por otro lado que, en las comunidades autónomas que tengan lengua no oficial que goce de protección tengan, en su caso, la especialidad propia de la lengua respectiva. "Las administraciones correspondientes determinarán la atribución docente a dichas especialidades por analogía con lo dispuesto en este real decreto para la especialidad de lengua castellana y literatura", apunta.