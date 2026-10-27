ThePower se incorpora a CEOE para acelerar la adopción de la IA en las empresas españolas

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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

ThePower se ha incorporado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con el propósito de ser una empresa asociada clave para acelerar la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas españolas.

El grupo educativo ha destacado que en los últimos años ha crecido "de forma orgánica y constante, gracias a una alta capacidad de anticipación a las últimas tendencias y una cultura centrada en la innovación y en mejorar constantemente la propuesta de valor".

Como resultado, asegura que se ha convertido en el grupo educativo "con oferta más amplia y de mayor calidad en la respuesta a las necesidades formativas de las empresas, completada con una oferta líder de soluciones de empleabilidad y capacitación de profesionales".

Así, recalca que "es líder en el diseño de programas a medida que acompañan a las empresas en la implantación de la Inteligencia Artificial, al facilitar la adopción de la IA a todos los profesionales de las compañías, incluida la alta dirección de estas".

"Tanto desde la perspectiva de la productividad personal como en la transformación profunda de su negocio y su forma de relacionarse con sus clientes, combinando formación presencial con modelos educativos asíncronos en su plataforma de aprendizaje", precisa.

El método formativo propio de thePower en IA ya ha sido probado con éxito en muchas de las principales compañías del país. El grupo trabaja actualmente con las principales consultoras y empresas lideres en diferentes sectores, a las que ayuda a resolver retos de negocio, liderazgo, finanzas y, de forma destacada, a la adopción de Inteligencia Artificial en sus equipos, acompañados por un equipo propio de thePower dedicado en exclusiva a estos proyectos.