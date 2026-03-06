Tolón afirma que la bajada de ratios tiene "beneficios para el alumno" y confirma que la ley incluirá memoria económica

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha afirmado que la bajada de ratios en las aulas tiene "beneficios" para el alumno y ha confirmado que el anteproyecto de ley que incluye esta medida incluirá memoria económica.

Así lo ha manifestado este viernes Tolón en declaraciones a los medios, antes de presidir la Conferencia Sectorial de Educación con representantes de las comunidades autónomas en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En la reunión, la ministra va a informar a las comunidades autónomas sobre el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo.

Esta norma, aprobada en primera vuelta por el Consejo de Ministros a finales de 2025 y con Pilar Alegría todavía al frente de la cartera de Educación, reduce la ratio de alumnos por clase y fija un máximo de horas lectivas para los docentes en Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.

Tras la Conferencia Sectorial, el Ministerio, según ha avanzado Tolón, convocará una mesa sindical y, posteriormente, el anteproyecto llegará al Consejo de Ministros para empezar el trámite parlamentario.

"Lo más importante es seguir avanzando. Si nos dicen (las CC.AA.) que paralicemos el anteproyecto, el Gobierno lo tiene claro: Es necesario esta reforma porque lo pide la comunidad educativa", ha zanjado Tolón, al tiempo que ha destacado que la norma ya cuenta con el visto bueno del Consejo Escolar del Estado y ha asegurado que van a ser "flexibles" antes de aprobarla en segunda vuelta en el Consejo de Ministros: "Cuantas más aportaciones mucho mejor".

En su intervención, Tolón ha hecho hincapié en la voluntad de diálogo y ha recordado que lleva 74 días como ministra y ya ha celebrado una Conferencia Sectorial online y una presencial, la de este viernes.

"Estamos dispuestos totalmente a la participación y a tener en cuenta cualquier cuestión que nos puedan plantear, es importante escuchar a las comunidades autónomas. Vamos a ofrecer cualquier ayuda para que las comunidades puedan sentirse atendidas", ha puntualizado la ministra.

El anteproyecto de ley que presenta este viernes Tolón a los representantes autonómicos fija rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

También contempla establecer un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

Entre los puntos del orden del día de la reunión de este viernes destaca el reparto de 58,5 millones de euros destinados a ayudas para libros de texto y material educativo para 2026, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.