Tolón defiende la política educativa del Gobierno frente al PP: "Hemos duplicado el presupuesto que tenían ustedes"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, la ministra de Educación, Milagros Tolón, y el ministro de Idustria y Turismo, Jordi Hereu, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido este miércoles la política educativa del Gobierno y ha argumentado que ha "duplicado" el presupuesto que tenía el PP en esta materia cuando gobernaba.

"Nosotros ahora tenemos 6.730 millones de euros para invertir en educación porque ustedes, cuando gobernaban, lo que hicieron fue recortar 5.000 millones de euros en educación y despedir a miles de profesionales. Y frente a eso, nosotros más presupuesto y, sobre todo, más calidad en educación", ha contestado Tolón al diputado del PP Jaime De los Santos en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso.

Asimismo, la ministra ha señalado que ya expuso la política educativa en el Senado el 28 de abril y en el Congreso el 25 de marzo, "casi cuatro horas". "Por cierto, señor De los Santos, no le vi aparecer por ahí. Sí a sus compañeros, pero a usted que viene cada semana a soltarnos el discurso bochornoso no le vi aparecer por ahí", ha declarado.

"Y la realidad es que hemos convertido la Formación Profesional en este país en un referente. La realidad es que llevamos nueve subidas consecutivas de becas. 2.559 millones de becas, un 83% más", ha agregado la ministra de Educación.

"OCHO AÑOS DE INVOLUCIÓN EDUCATIVA"

Previamente, el diputado del PP ha afeado a la ministra los, a su juicio, "ocho años de involución educativa con un solo hito: una ley que es la modificación de la modificación de un texto igualmente nefasto que aprobaron para evitar el debate en lo peor del COVID".

Según el diputado 'popular', el Ministerio de Educación "señala a las personas con discapacidad diciéndoles que les van a cerrar sus centros" y "no respeta a los docentes". "Un Ministerio al que usted ahora suma un proyecto contra el 'bullying', una lacra que afecta a más de un millón de chavales, con un decálogo que representa 333 euros por centro", ha afirmado, para después añadir que es una "vergüenza" y que "esa va a ser su herencia".

Jaime De los Santos ha aprovechado su intervención para sacar a la palestra la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el caso del exministro de Transportes José Luis Ábalos y la reciente muerte de dos agentes de la Guardia Civil tras chocar su patrullera mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de Huelva.

En la réplica, la ministra ha respondido a la "mala educación" del diputado del PP "con el rigor y con la seriedad que se merece" el Congreso y los españoles. "La palabra 'educación' le viene muy grande", ha subrayado Milagros Tolón, que le ha afeado los casos de corrupción del PP como la trama 'Gürtel' o la 'Kitchen', y el 'caso Villarejo', entre otros.