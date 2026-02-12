Tolón dice que la ley de bajada de ratios y carga lectiva "no es algo cerrado": "El Gobierno está dispuesto a escuchar"

1051345.1.260.149.20260212125038 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que el anteproyecto que reduce la ratio en el aula y la carga lectiva de los docentes "no es algo cerrado".

"El Gobierno está dispuesto a escuchar a todos, al Consejo Escolar y a toda la comunidad educativa. Venimos a trabajar conjuntamente, esto no es algo cerrado, esto es algo que tenemos que ir sumando y por eso es tan importante saber lo que opina la comunidad educativa", ha señalado Tolón en declaraciones a los medios, antes de asistir al plenario del Consejo Escolar del Estado.

El Consejo Escolar del Estado aprobará este jueves su dictamen sobre el anteproyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, y se adoptan otras medidas para la mejora del sistema educativo, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado mes de noviembre.

La ministra ha defendido que la bajada de la ratio "va a hacer, de alguna forma, que haya más calidad en la enseñanza y que los profesores refuercen más la educación".

Respecto a la bajada de horas lectivas, ha lamentado que las aulas "llegaron a estar prácticamente saturadas y también los profesores saturados con esas horas lectivas que vienen de una ley del Partido Popular".

Con esta norma, el Gobierno propone rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

En la línea de centrar la reducción de ratios en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, establece que las Administraciones educativas y los centros procurarán una distribución equilibrada del alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Establece además que cada alumno con necesidades educativas especiales computará como dos plazas, a efectos de la determinación de la ratio máxima en aulas ordinarias en las distintas etapas educativas, compensando de esta manera la mayor dedicación necesaria por parte del profesorado.

En el anteproyecto de ley también se contempla fijar un máximo de horas de docencia en aula, que quedarán establecidas desde el próximo curso. Así, quedarían en un máximo de 23 en Primaria y 18 en Secundaria, Bachillerato y resto de enseñanzas. Aunque los periodos lectivos impartidos tengan una duración inferior a 60 minutos tendrán la consideración de hora lectiva.

Asimismo, Tolón ha avanzado que el Ministerio está trabajando en "reducir la burocracia para los propios profesores, que les impide que sigan haciendo su labor docente". "También estamos regulando y formando a los equipos directivos para que tengan un mayor rigor pedagógico", ha añadido.

En referencia a la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de endurecer los criterios para la creación de centros de Formación Profesional privada, ha resaltado la importancia de regularizar estos centros.

"Creo que es importante que regularicemos, no me gusta la palabra blindar, que regularicemos la Formación Profesional y que sea capaz de exportar excelencia y calidad. No podemos defraudar ni al sistema ni tampoco a los alumnos que hacen FP en algunos centros que no tienen ningún tipo de calidad y que no van a tener un futuro de inserción laboral", ha advertido.