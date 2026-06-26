Un total de 13 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla se unen al programa de auxiliares de conversación del Gobierno

Archivo - Pasillo en el interior de un colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 comunidades autónomas (Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, y Canarias), y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han adherido al Programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España 2026-2027 del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El objetivo de este programa es reforzar la enseñanza de lenguas extranjeras en los centros educativos sostenidos con fondos públicos mediante la incorporación de hablantes nativos como apoyo al profesorado, según ha informado el Ministerio, que recuerda que consensuó con el Ministerio de Trabajo y Economía Social una nueva convocatoria para definir las actividades propias de los auxiliares de conversación extranjeros.

De este modo, asegura que "quedó claro que su función es asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, siempre bajo la supervisión de un profesor titular".

En dicha convocatoria se recogieron expresamente (en un nuevo Anexo III) las actividades que no podrán realizar en ningún caso los auxiliares de conversación (las correspondientes a una relación laboral y las propias y exclusivas del profesorado).

Desde el inicio de los trabajos preparatorios de la nueva convocatoria, el Ministerio, a través de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, señala que mantuvo "una comunicación permanente con las comunidades autónomas para favorecer su incorporación al programa".

Así, el 4 de mayo, durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Educación, se les informó del calendario previsto y se puso a su disposición un equipo técnico para resolver posibles dudas. Posteriormente, se concedió un plazo hasta el 22 de mayo para que las autonomías comunicaran formalmente su voluntad de participar.

El Ministerio asegura que no comunicaron su participación dentro del plazo habilitado la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia.

En este punto, explica que la Comunidad de Madrid trasladó formalmente al Ministerio su solicitud de incorporación mediante correo electrónico el 17 de junio, una vez finalizado el plazo.

Tras analizar la situación, el Ministerio subraya que respondió mediante correo electrónico el 25 de junio indicando que dicha incorporación no resultaba viable al comprometer el normal desarrollo del procedimiento y los plazos previstos.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes reitera su voluntad de seguir colaborando con la Comunidad de Madrid para hacer posible su participación en futuras convocatorias, siempre que esta pueda planificarse dentro de los plazos establecidos y en condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los participantes y la seguridad jurídica del procedimiento.