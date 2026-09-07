Un total de 34 jóvenes talentos representarán a España en las olimpiadas de FP de Shanghai

Delegación española que participará en la competición WorldSkills de Shanghai, - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 jóvenes talentos de Formación Profesional participarán del 22 al 27 de septiembre en la competición WorldSkills de Shanghai, junto a 31 coordinadores técnicos y 4 jefes de equipo.

"Sois el mejor espejo de la Formación Profesional que tenemos en España: una FP de excelencia, moderna e innovadora. Sois, además, los mejores embajadores del talento joven de nuestro país", ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, a los competidores que representarán a España en este encuentro, considerado las olimpiadas de la Formación Profesional.

Tolón ha asegurado que tanto los alumnos como los docentes van a vivir allí "una experiencia extremadamente enriquecedora que sin duda redundará de forma positiva en el conjunto del sistema de FP". "Os deseo mucha suerte en Shanghai. Y sobre todo, no os olvidéis de disfrutarlo mucho", ha puntualizado.

El mensaje se ha emitido esta mañana en un acto celebrado en la sede del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, para presentar a la delegación española, reiterar el compromiso del Ministerio con la FP, la excelencia, la innovación y la promoción del talento, y dar a conocer la nueva marca WorldSkills Spain.

La nueva identidad permitirá proyectar de forma "más clara y reconocible" la excelencia de la Formación Profesional dentro y fuera de España, según ha recalcado durante el acto la secretaria general de Formación Profesional y delegada oficial del equipo, Esther Monterrubio.

"Adoptar la marca WorldSkills Spain permite vincular directamente el proyecto nacional con una organización presente en más de 120 países y regiones y reconocida mundialmente por su apuesta por la excelencia en las competiciones profesionales", ha señalado.

El acto ha contado también con la presencia del presidente de WorldSkills Internacional, Francis Hourant, quien ha recordado el papel esencial desempeñado por España en este torneo.

La primera competición internacional de FP se celebró en España hace más de 75 años, marcando el nacimiento de un movimiento internacional que, con el paso de los años, se convertiría en WorldSkills.

Durante el evento, han intervenido también los competidores Alejo Arroyo Vacas, de la modalidad de Peluquería; Carla Almarcha Villaescusa, de Estética; Nerea Tárrega Calero, de Escaparatismo y Eric Ortega Sisó, de Panadería. Han compartido, junto a la jefa de equipo Eva Montero Cañibano, su experiencia en esta aventura y sus expectativas de cara a la competición.

La delegación española, integrada por 34 competidores de toda la geografía española, 31 coordinadores técnicos, 4 jefes de estudios y cinco personas del Ministerio, viajará a Shanghai para participar en la competición WorldSkills que se celebrará del 22 al 27 de septiembre. Participarán en 31 modalidades, dos de las cuales por primera vez: la de Tecnología de vehículos pesados y la de Cloud Computing.

WorldSkills, que celebra su 48º edición, se desarrolla este año bajo el lema 'Domina tus competencias, cambia tu futuro', buscando inspirar a las nuevas generaciones. Reunirá a 1.400 de los mejores jóvenes profesionales cualificados del mundo, procedentes de 70 países y regiones.