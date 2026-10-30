La UE y Canadá negociarán ampliar la participación canadiense en Erasmus+ y facilitar la movilidad juvenil

Banderas de la UE y Canadá - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Canadá han acordado este viernes iniciar negociaciones para ampliar la participación del país norteamericano en el programa Erasmus+, con el objetivo de facilitar los intercambios de estudiantes, investigadores y jóvenes profesionales entre ambos lados del Atlántico, así como explorar nuevas fórmulas para favorecer la movilidad juvenil y laboral.

Así se recoge en la declaración conjunta adoptada durante la 21ª cumbre entre la UE y Canadá, celebrada en Montreal, en la que ambas partes se han comprometido a "ampliar las oportunidades" para que europeos y canadienses puedan estudiar, trabajar, investigar y establecer vínculos profesionales y culturales en ambos territorios.

Actualmente, Canadá participa en Erasmus+ como país tercero no asociado al programa, lo que le permite acceder a determinadas iniciativas, como los intercambios universitarios internacionales, los másteres conjuntos Erasmus Mundus y proyectos de cooperación académica, pero sin disfrutar de las mismas condiciones de participación que los Estados miembro de la UE y los países plenamente asociados.

Con este nuevo compromiso, Bruselas y Ottawa buscan que más jóvenes canadienses puedan estudiar o realizar prácticas en países de la Unión Europea y que los europeos tengan más oportunidades de hacer lo mismo en Canadá, facilitando los intercambios entre universidades y centros de formación de ambos lados del Atlántico.

PUENTES MÁS SÓLIDOS A TRAVÉS DEL ATLÁNTICO

Durante una rueda de prensa posterior a la cumbre, el primer ministro canadiense, Mark Carney, ha defendido las ventajas de ampliar la participación de su país en Erasmus+, al señalar que permitiría a un estudiante canadiense cursar sus estudios en Barcelona "con la misma facilidad" que en la Universidad McGill, en Canadá.

También ha puesto como ejemplo la posibilidad de que un aprendiz de soldador de Manitoba pueda completar su formación práctica en una empresa italiana, para ilustrar las oportunidades que abriría una mayor integración de Canadá en los programas europeos de educación y formación.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apostado por incorporar a Canadá de manera más plena a los programas comunitarios, especialmente Erasmus+ y Horizonte Europa, con el objetivo de que los ciudadanos de ambos territorios puedan "estudiar, trabajar e investigar juntos".

"Estos son los puentes más sólidos a través del Atlántico, construidos mediante millones de historias individuales", ha afirmado Von der Leyen, quien ha situado los intercambios educativos y científicos entre los pilares de la nueva relación que Bruselas y Ottawa quieren desarrollar.

Más allá de Erasmus+, Bruselas y Ottawa también han acordado explorar la creación de una nueva "Asociación para la Movilidad Juvenil", con el objetivo de facilitar que los jóvenes europeos y canadienses puedan acceder a oportunidades de formación y empleo a ambos lados del Atlántico mediante un marco de movilidad más integrado.

Asimismo, ambas partes iniciarán conversaciones para reducir las barreras a la movilidad de trabajadores altamente cualificados e investigadores, favorecer la atracción de talento y avanzar en el reconocimiento mutuo de las cualificaciones profesionales, con el propósito de facilitar el desarrollo de carreras académicas y profesionales entre Canadá y los países de la UE.