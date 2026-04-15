La Universidad Camilo José Cela conmemora sus 25 años con una exposición que realiza un viaje a través de su historia

Participantes en la inauguración de la exposiciión de Camilo José Cela. - UCJC

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Camilo José Cela conmemora años de historia con una exposición que busca rendir homenaje a la trayectoria de la institución docente, sus personalidades y protagonistas más importantes. La muestra podrá visitarse en el Campus de Castellana de la UCJC (en la calle Juan Hurtado de Mendoza, en Madrid).

Esta exposición lleva como título '25 años de sueños y realidades. Un viaje a través de la historia de la UCJC', y mostrará, durante las próximas semanas, varios objetos únicos e historias poco conocidas hasta ahora sobre la propia universidad e, incluso, el Premio Nobel que le da su nombre, Camilo José Cela.

Una de las historias más curiosas que se descubren en esta exhibición es el origen del primer logotipo de la UCJC, obra del propio Cela, que asumió en este caso la figura del diseñador gráfico para plasmar en una servilleta de papel un dibujo que consistía en una virgulilla, similar a la tilde de la letra eñe, y un círculo justo encima, justo como el punto de la letra i. Esto da como resultado una figura que se asemeja a la silueta de un catedrático con su toga, tal y como aseguraron las primeras personas que vieron este diseño. "Las cosas son como son y no hay por qué explicarlas más", indicó en su día el escritor a los académicos de la UCJC que le preguntaron por el significado de esta figura.

"Esta exposición quiere mostrar una pequeña parte de la historia de la Universidad Camilo José Cela, un recorrido por 25 años construidos día a día", ha explicado durante la inauguración de la exxposición, Jaime Olmedo, rector de la UCJC. Al referirse al contenido de la muestra, ha explicado que "cada pieza expuesta es una 'tesela' que refleja el proyecto educativo y humano que ha dado forma a la universidad desde sus orígenes hasta hoy".

En esta exposición, abierta al público, se pueden ver algunos de los cuadernos manuscritos personales de Cela --que se publicaron posteriormente como parte de la serie "El color de la mañana" del diario ABC-- e, incluso, una réplica de la medalla del Premio Nobel de Literatura que le fue otorgado en 1989.

También se podrá ver la colección de fotografías que repasan la historia de la UCJC y los acontecimientos más importantes que la institución ha vivido en sus primeros 25 años de existencia, como la colocación de su primera piedra e inauguración por parte de Camilo José Cela; la formación de su primer patronato; el nombramiento de sus Doctores Honoris Causa, entre los que se encuentran Juan Antonio Samaranch, Santiago Calatrava, Stephen Wozniak, Anthony Lake o Juan Manuel Santos Calderón; sus reconocimientos nacionales e internacionales; o sus proyectos de emprendimiento y sostenibilidad únicos en nuestro país.

Además, la colección incluye los diferentes cuadros de Camilo José Cela que componen la colección Viaje a la Gloria, un libro de Viaje a la Gloria que la universidad realizó en homenaje a Cela y otro manuscrito con contenido exclusivo del 25 aniversario de la UCJC, como el diseño original del primer logotipo de la universidad o el texto que Cela escribió en el libro de honor de la UCJC.

En la inauguración también intervino Adolfo Sotelo, catedrático de la Universidad Camilo José Cela y el mayor experto de España en la figura del nobel, que ha explicado que "los documentos fundacionales, los manuscritos y los libros no son solo un archivo histórico, sino también simbólico.". Analizando la época actual en contraste con la que le tocó vivir a Cela, Sotelo ha indicado que "en un tiempo de inmediatez, reivindicar el manuscrito, el archivo y el estudio riguroso es casi un acto de resistencia y una forma de fidelidad a la inteligencia y a los matices del conocimiento".

Por último, Nieves Segovia, presidenta de la Institución Educativa SEK, a la que pertenece la Universidad Camilo José Cela, ha indicado que esta exposición sirve para "celebrar las vidas de los miles de personas que han formado parte de este sueño que es la universidad. El futuro no está escrito y depende de nosotros construir los próximos 25 años de historia de la Universidad Camilo José Cela".