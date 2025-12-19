La Universidad de Comillas refuerza su oferta académica con nuevos grados en Madrid y Valladolid

Nuevos grados de la Universidad Pontificia Comillas. - NUEVOS GRADOS EN LA UNIVERSIDAD DE COMILLAS.

La Universidad Pontificia Comillas reforzará su oferta formativa con seis nuevos grados que comenzarán a impartirse en septiembre del curso 2026-27. Esta actualización responde a la necesidad de formar profesionales preparados en ámbitos como ingeniería biomédica, relaciones internacionales, comunicación global y en sectores como el agroalimentario, segundo sector económico del país.

La institución reforzará especialmente la oferta académica en el Campus de Valladolid con dos grados diseñados por Comillas INEA junto a Comillas ICAI y Comillas ICADE enfocados la industria agroalimentaria.

Otras de las novedades del curso 2026-27 será la inclusión de oferta formativa en formato Minor. El objetivo es completar la formación de los alumnos e impulsar la interdisciplinariedad, dotando a los estudiantes de flexibilidad en el diseño de su propio itinerario formativo. Así, durante sus estudios de grado, podrán cursar simultáneamente programas de Minor en Filosofía, Inteligencia Artificial y Tecnología, Management, Ecología y Sociedad, Teología o Derechos Humanos.

En el campus de Valladolid, la nueva oferta incluirá una doble titulación integra la formación empresarial con la ingeniería agraria, formando profesionales para dirigir organizaciones en cadenas de valor agroalimentarias con visión estratégica, digital y sostenible. El programa combina el Grado de Administración y Dirección de Empresas (E-2) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Comillas ICADE) con el grado en Ingeniería Agrícola y Ambiental de Comillas INEA, obteniendo competencias en dirección, finanzas, marketing y análisis de datos con conocimientos técnicos en producción agraria y tecnologías agroindustriales.

Los egresados podrán asumir puestos de dirección en empresas agroalimentarias, cooperativas, consultorías y organizaciones internacionales, liderando procesos de innovación y sostenibilidad. La metodología incluye estudios de caso, simulaciones, proyectos de consultoría y formación práctica en entornos reales.

También en Valladolid se pondrá en marcha el grado en Tecnologías Industriales de Comillas ICAI con un nuevo itinerario en Industria Agroalimentaria. Los estudiantes, que cursarán sus estudios en el Campus Comillas Valladolid, adquirirán una sólida base en ingeniería industrial incorporando una especialización en tecnologías y procesos agroalimentarios, calidad y seguridad alimentaria, y automatización y economía circular. Todo ello con foco en la sostenibilidad energética de la industria alimentaria.

El perfil profesional se orienta a empresas agroalimentarias, ingenierías, consultorías tecnológicas y áreas de sostenibilidad. La metodología está basada en aprendizaje activo, uso intensivo de laboratorios, simulación y proyectos vinculados a retos reales del sector.

PROGRAMAS EN CAMPUS COMILLAS ALBERTO AGUILERA

En el campues de Alberto Aguilera se impartirá un grado en Ingeniería Biomédica que formará a ingenieros biomédicos capaces de afrontar los retos de la medicina del futuro. Combina ingeniería con ciencias de la salud, preparando profesionales para trabajar en empresas biotecnológicas, MedTech, hospitales, consultorías y proyectos de investigación.

La formación incluye tecnologías emergentes como inteligencia artificial, robótica médica y medicina personalizada. A nivel metodológico, se apuesta por el aprendizaje práctico en laboratorios avanzados y por una estrecha conexión con la industria sanitaria y los entornos clínicos.

CAMPUS COMILLAS CANTOBLANCO

Por otra parte, Comillas pretende reforzar su posicionamiento en su campus de Cantoblanco en las áreas de Global Affairs y Global Communication a través de una oferta académica impartida íntegramente en inglés. El grado en Comunicación Internacional, impartido íntegramente en inglés, forma profesionales capaces de diseñar, gestionar y aplicar estrategias de comunicación en entornos globales, diversos y en continua evolución.

Su objetivo es formar comunicadores capaces de comprender el impacto social, político, cultural y empresarial de los procesos comunicativos y de intervenir en ellos con criterio estratégico y sensibilidad internacional. Los estudiantes aprenden a construir mensajes eficaces para distintos públicos, manejar canales tradicionales y digitales, coordinar la comunicación interna y externa, y gestionar proyectos de comunicación nacionales e internacionales en empresas, instituciones y entidades del tercer sector.

El plan de estudios incluye comunicación institucional, política, corporativa, digital, relaciones públicas, medios, branding, reputación y diseño de estrategias. Este programa apuesta por la formación práctica y culmina con unas intensas prácticas profesionales en las que aplicar los conocimientos adquiridos a proyectos reales del mundo laboral.

Así, los graduados se preparan para ser líderes en los ámbitos de la comunicación corporativa, consultoría, relaciones públicas, gestión de redes sociales, creación de contenidos digitales, consultoría de marca y gestión de medios.

El doble grado en Public Policy Management and International Relations (Comillas CIHS) forma expertos en políticas públicas y relaciones internacionales con una visión global y práctica. Los estudiantes cursarán materias como sociología, ciencia política, diplomacia, seguridad y economía, desarrollando competencias en liderazgo, comunicación y razonamiento cuantitativo. El plan incluye una estancia en una universidad extranjera y un verano en Bruselas y Estrasburgo, centros neurálgicos de la Unión Europea. La metodología se basa en el aprendizaje experiencial y culmina con un laboratorio de innovación social y prácticas profesionales en proyectos reales.

Y el grado en Relaciones Internacionales prepara a estudiantes para afrontar los retos de la internacionalización y globalización de los fenómenos políticos, económicos, sociales y de seguridad, aprendiendo a aportar soluciones a problemas en el área de las Relaciones Internacionales. Los egresados pueden convertirse en diplomáticos, cargos ejecutivos, funcionarios internacionales, analistas, asesores o directivos en empresas internacionales.

El estudiante podrá optar a una doble titulación internacional cursada en Comillas y en una segunda universidad de Estados Unidos (Pace University, St. Edward's University), India (O.P. Jindal Global University) o México (Universidad Iberoamericana).