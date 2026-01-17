Universidad Complutense investiga la conciliación de las familias madrileñas con un cuestionario enviado a los colegios

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid está realizando un estudio sobre cómo concilian su vida laboral y familiar las madres y padres con hijos pequeños de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de este estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), es conocer mejor cuáles son los problemas con los que se enfrentan las personas en una etapa de la vida tan relevante como esta, de acceso a la maternidad y paternidad, a menudo en contextos laborales y sociales complejos.

Para la elaboración del informe, los investigadores piden su colaboración a las familias con hijos de tres a seis años rellenando una encuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, que han recibido a través del centro educativo.

La participación en esta encuesta es totalmente voluntaria y anónima, ya que no se recogen nombres ni ningún otro aspecto que permita identificar a los participantes y los datos recogidos únicamente se utilizarán con fines de investigación científica.

El colegio ha facilitado a las familias un sobre con tres cuestionarios: 'Cuestionario sobre el hogar', que puede rellenar cualquiera de los dos progenitores en un plazo aproximado de dos minutos; 'Cuestionario para el padre', a rellenar exclusivamente por el padre; y el 'Cuestionario para la madre', a rellenar exclusivamente por la madre.

Si los dos progenitores tienen el mismo sexo, deben rellenar indistintamente los cuestionarios 'del padre' y 'de la madre', ya que ambos contienen las mismas preguntas, a excepción de una pregunta sobre la lactancia materna incluida en el cuestionario 'de la madre'.

En el caso de las familias monoparentales, deben rellenar el cuestionario que corresponda (el de la madre o el del padre). Una vez rellenados los cuestionarios, los progenitores deben introducirlo en el sobre y mandarlo al centro educativo.

El estudio abarca tanto Madrid capital como los municipios de su zona metropolitana. Los investigadores han delimitado diez zonas y en cada una de ellas han seleccionado aleatoriamente varios colegios a los cuales han solicitado su colaboración.

El investigador principal del proyecto, José Andrés Fernández Cornejo, ha señalado a Europa Press que el trabajo de campo lo van a seguir haciendo en lo que resta de curso y ha avanzado que en el mes de junio esperan tener una muestra de 1.000 hogares, "que es suficientemente representativa".

Además, en paralelo, van a pasar este cuestionario con encuestador presencial a una pequeña submuestra de familias que no se manejan bien con el español. Es el caso, por ejemplo, de familias marroquíes que tienen problemas para rellenar el cuestionario.

Los investigadores empezarán a obtener los resultados del estudio después del verano y los presentarán en distintos congresos y realizarán dos artículos científicos con ellos. También prevén realizar un informe con los principales resultados de la encuesta, que enviarán a los colegios participantes.

"Se trata de conocer cómo se organizan los progenitor en la Comunidad de Madrid cuanto tienen hijos pequeños, qué apoyos reciben y cómo influye todo ello en sus trayectorias profesionales y en sus niveles de satisfacción vital", ha subrayado el investigador principal.

Respecto a que el cuestionario incluya una encuesta 'para el padre' y otra 'para la madre', en vez de utilizar el término 'progenitor' para ser más inclusivo con las familias en las que hay dos padres o dos madres, el investigador ha reconocido que habían considerado esa posibilidad pero ha precisado que los cuestionarios "son iguales en todo, salvo que en el de la madre hay un par de preguntas sobre la lactancia materna".

Para mitigar este "inconveniente" de usar esta segunda fórmula e intentar ser los más inclusivos posible, han indicado en el encabezamiento del cuestionario 'o para uno de los dos progenitores/ras en familias homoparentales; o para uno de los tutores/ras'.

El cuestionario incluye preguntas como la situación laboral en el momento del nacimiento; las semanas que cogió del permiso de nacimiento; si consiguió semanas adicionales acumulando el permiso de lactancia de su empresa; si cogió algunas semanas más de baja usando la excedencia por cuidado de hijos; si hicieron coincidir sus periodos de permiso o se tomaron las semanas voluntarias en periodos diferentes; o si uso algunas semanas de su permiso por nacimiento a tiempo parcial.