La universidad pública contará por primera vez con voz propia en la XXX Cumbre Iberoamericana

Rectores y representantes institucionales en la sesión de clausura del Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento - UIU

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La universidad pública contará por primera vez con voz propia en las reuniones previas de la próxima Cumbre Iberoamericana, tras el acuerdo alcanzado en el I Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento.

Este encuentro busca articular una posición común de las universidades para impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo científico en la región, según ha informado la Unión Iberoamericana de Universidades.

Las conclusiones del Foro se han plasmado en una Agenda de las universidades públicas, un documento de 25 puntos que se trasladará a los jefes de Estado y de Gobierno de la próxima XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.

Entre los compromisos alcanzados destacan la defensa de la universidad pública como un pilar democrático y de cohesión social, la garantía de una financiación pública suficiente y sostenible, la protección de la libertad de cátedra y el impulso de la ciencia y la libertad de investigación para el progreso de la región.

Asimismo, el texto enfatiza el compromiso con los derechos humanos, la lucha contra la desinformación, el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad de género y la no discriminación, así como el fortalecimiento de la investigación científica y el desarrollo de la inteligencia artificial en español y portugués.

En este marco, la tecnología y herramientas como la inteligencia artificial han ocupado un lugar central en el debate sobre el futuro de las universidades.

El reto para las universidades no consiste únicamente en incorporar nuevas soluciones digitales, sino en hacerlo "con criterio, responsabilidad y pensamiento crítico". Así, la transformación digital debe ir acompañada de una reflexión sobre los objetivos de la educación superior, la calidad del conocimiento y el papel de las instituciones académicas en una sociedad cada vez más condicionada por la tecnología.

"La Universidad ha sido fundamental para el progreso iberoamericano, aunque todavía puede contribuir más a través de una transformación, revisando cómo cumple su misión y qué debe cambiar para cumplirla mejor, sin renunciar a lo que funciona ni despreciar su experiencia acumulada", ha señalado el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

El Foro busca consolidarse como un espacio estable de diálogo, reflexión y formulación de propuestas compartidas, capaz de trasladar la perspectiva universitaria a los grandes debates de la agenda iberoamericana. Su objetivo es avanzar hacia una cooperación más efectiva entre instituciones y países, en la que el conocimiento, la investigación y la formación constituyan herramientas fundamentales para el progreso social y económico.

El I Foro Universitario Iberoamericano del Conocimiento se enmarca en la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU), integrada por la Universitat de Barcelona (UB), la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de São Paulo (USP).

El encuentro ha reunido a una veintena de rectores, así como embajadores, altos representantes, ponentes y observadores del ámbito de la cooperación y el conocimiento, con el objetivo de reforzar la contribución de las instituciones académicas al desarrollo de Iberoamérica.