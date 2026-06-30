Universidad Villanueva impartirá Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización Industrial desde el curso 2027-2028

La Universidad Villanueva - UNIVERSIDAD VILLANUEVA

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Villanueva incorpora dos nuevos títulos oficiales, el Grado en Ingeniería Informática y el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, que comenzarán a impartirse en el curso 2027-2028 tras obtener su verificación definitiva.

La institución académica ha destacado que incorpora el ámbito de la Ingeniería a una oferta académica compuesta por más de 20 grados y dobles grados en áreas como Educación, Derecho, Empresa, Psicología, Marketing o Relaciones Internacionales, entre otras.

Con este paso, la Universidad Villanueva consolida una tercera gran área de conocimiento dentro de su proyecto universitario y refuerza su apuesta "por una formación conectada con los desafíos profesionales y sociales del presente y del futuro".

Actualmente, la Universidad cuenta con un claustro formado por 450 profesores, consolidándose, según apunta, como "una institución de referencia en la formación de profesionales en ámbitos como la educación, la empresa, el derecho, la psicología, el marketing y la comunicación".

La incorporación de estos nuevos grados responde a la estrategia de crecimiento de la Universidad, que continúa ampliando su propuesta formativa manteniendo un modelo educativo "basado en la excelencia académica, la atención personalizada y la formación integral del estudiante".

"La Ingeniería se suma a nuestra propuesta académica con una vocación precisa: contribuir al progreso de la sociedad formando ingenieros con criterio, con valores y con la capacidad de poner la tecnología al servicio de las personas", afirma la rectora de la Universidad Villanueva, Ester Mocholí.

La rectora añade que "la incorporación de Ingeniería refleja la evolución natural de una universidad que crece para responder a las necesidades de la sociedad sin perder su identidad".

Estas nuevas titulaciones nacen con la voluntad de formar profesionales capaces de afrontar los retos tecnológicos actuales desde una visión integral, combinando la excelencia técnica con el compromiso ético y el servicio a la sociedad, señas de identidad del proyecto educativo de la Universidad Villanueva.