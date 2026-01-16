Universidades aclara que estaba obligado por ley a registrar el centro del ICAM autorizado por Comunidad de Madrid

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha aclarado que la inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) "es un acto debido" una vez que la Comunidad de Madrid procedió a aprobar la Orden 5465/2025, de 11 de noviembre, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades, por la que se autoriza la adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (CUICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.

Así lo han recordado a Europa Press fuentes de este Departamento después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya defendido que el centro adscrito del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid en la Universidad Complutense de Madrid cumple la normativa y haya asegurado que el Ministerio lo ha "avalado" al concederle el código necesario para que pueda ser incorporado a las memorias de los títulos.

Desde el Ministerio inciden en que se trata de "un acto debido" por su parte, que no puede desobedecer el mandato contenido en la normativa y aseguran que, una vez se recibió la autorización de la Comunidad de Madrid, no podía no proceder a la inscripción del centro en el RUCT.

No obstante, el Departamento que dirige Diana Morant considera que la orden de la Comunidad de Madrid "puede resultar contraria a la normativa legal y reglamentaria en materia de adscripción de centros universitarios", motivo por el cual ha procedido a interponer el oportuno recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El artículo 13.8 del Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios indica que la aprobación de la propuesta de adscripción de un centro a una universidad deberá ser objeto de inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), y comunicación a la Conferencia General de Política Universitaria por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Si la propuesta es aprobada por la comunidad autónoma, esta deberá informar de la adscripción al citado Ministerio, a efectos de inscripción y comunicación, recuerdan desde el Ministerio.

Junto a ello, el artículo 1.2 del Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos, obliga a inscribir en el RUCT las universidades y centros universitarios.

Esta inscripción tiene exclusivos efectos informativos respecto de la situación jurídica de las universidades y centros, como indica el artículo 3.1 del citado real decreto. De hecho, la responsabilidad de la información contenida en el RUCT corresponde a la Administración educativa que dio traslado de los datos registrales, esto es, a la propia Comunidad de Madrid, tal y como mandata el artículo 18 de dicho real decreto.