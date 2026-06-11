Las universidades públicas, mejores en investigación, y las privadas en docencia e inserción laboral, según U-Ranking

Archivo - Un grupo de estudiantes frente a las puertas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense (UCM), - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las universidades públicas ocupan mejores posiciones en investigación, mientras que las universidades privadas obtienen mejores resultados en docencia y en inserción laboral.

Así lo refleja la última actualización de U-Ranking 2026, el proyecto de la Fundación BBVA y el Ivie para analizar el sistema universitario español, que ofrece resultados para 71 universidades españolas (todas las públicas y 23 privadas).

U-Ranking 2026 destaca las ocho universidades públicas que aparecen tanto en el grupo de las 15 instituciones mejor posicionadas en el ranking de volumen como en el TOP 15 del ranking de rendimiento.

Las universidades Politécnicas de Catalunya, València y Madrid, las Autónomas de Barcelona y Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat de València y la de Santiago de Compostela logran posiciones destacadas en ambas clasificaciones.

Su aportación al sistema universitario español (SUE) es notable gracias tanto a su tamaño, que les permite generar un volumen importante de resultados, como por su rendimiento, al lograr una eficiencia de sus recursos superior a la media.

Al combinar elevado rendimiento y dimensión, ese reducido grupo de ocho universidades son particularmente relevantes, ya que representan el 11% de las universidades analizadas, pero generan el 26% de los resultados totales. En concreto, producen el 23% de los resultados en docencia, el 30% de la investigación e innovación y el 22% de la inserción laboral.

Si se consultan ambas clasificaciones de forma independiente, la Universidad Complutense de Madrid lidera el ranking de volumen, seguida por la Universitat de Barcelona y la Universitat de València.

En cambio, un grupo de siete universidades públicas, encabezadas por la Universitat Pompeu Fabra, logran situarse en el primer grupo del ranking de rendimiento: Politècnica de Catalunya, Autónoma de Barcelona, Politècnica de Valencia, Universitat de Barcelona, Autónoma de Madrid y Universidad Carlos III.

Junto a la clasificación de universidades, la decimocuarta edición de U-Ranking también ha actualizado los resultados de inserción laboral por campos de estudio. Se confirma que las titulaciones relacionadas con la salud y las ingenierías obtienen los mejores resultados en empleabilidad: tasa de afiliación a la Seguridad Social, salario o adecuación del empleo a los estudios cursados por sus egresados.

La Universidad Complutense de Madrid, con 64.287 estudiantes, lidera en solitario el ranking de volumen, seguida de las Universidades de Barcelona y València, en segunda posición. Estas tres universidades concentran el 9% del alumnado, pero contribuyen con el 18% a la producción científica del SUE.

Por su parte, el ranking de rendimiento está encabezado por un grupo de siete universidades, todas ellas públicas: U. Pompeu Fabra, U. Politècnica de Catalunya, U. Autònoma de Barcelona, U. Politècnica de València, U. Barcelona, U. Autónoma de Madrid y Universidad Carlos III.

U-Ranking 2026 destaca un grupo de 8 universidades que registran buenos resultados tanto por su tamaño como por su rendimiento. Se trata de las ocho instituciones que figuran entre los 15 primeros puestos de ambos rankings. La Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de València, la Universitat de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universitat de València y la Politécnica de Madrid integran este grupo de instituciones que aportan el 26% de los resultados totales del sistema, pese a solo representar el 11% de las universidades.

DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

Para construir los rankings generales por rendimiento y volumen, U-Ranking contempla tres dimensiones de las actividades universitarias (docencia, investigación-innovación e inserción laboral), que también dan lugar a clasificaciones específicas para cada dimensión.

Nueve universidades, de las cuales seis son privadas, encabezan el ranking de rendimiento docente, mientras las públicas lideran el desempeño en investigación e innovación, tanto en volumen como en rendimiento, ya que ocupan en solitario los primeros puestos en esta dimensión.

La primera universidad privada en el ranking de rendimiento de investigación es la Universidad de Navarra y aparece en el puesto 16. En cuanto al análisis de la inserción laboral, se constata una notable homogeneidad de resultados en el sistema universitario, ya que el desempeño de la mejor universidad es solo 1,4 veces superior al de la universidad con los resultados más modestos en este ámbito. Hasta 22 universidades se incluyen en el primer grupo por rendimiento en inserción laboral, de las cuales, 16 son privadas.

Respecto a las diferencias entre las universidades públicas y las privadas en cada uno de los ámbitos evaluados dentro de las tres dimensiones, el informe observa que en el caso de la docencia, las instituciones públicas disponen de mayores recursos (presupuesto por alumno, porcentaje de profesorado doctor o número de profesores por cada 100 alumnos) pero las privadas registran mejores resultados en producción, calidad e internacionalización de la docencia.

Por el contrario, en investigación e innovación, son claramente las públicas las que obtienen el mayor desempeño en todos los indicadores. Más que duplican los recursos y la producción científica de las privadas y los indicadores de calidad y de internacionalización de la investigación también las sitúan por encima de las instituciones de titularidad privada.

En la tercera dimensión, la inserción laboral de los titulados, los resultados son más homogéneos, con cierta ventaja para las privadas. Aunque las tasas de empleo de los egresados son similares en las universidades públicas y en las privadas, los estudiantes de estas últimas consiguen, en promedio, empleos con mayores salarios y más adecuados al nivel de estudios que han alcanzado.

INSERCIÓN LABORAL POR CAMPOS DE ESTUDIO

Un año más, la titulación de Medicina encabeza esta clasificación, ya que sus egresados registran los mejores resultados en tasa de afiliación media, adecuación del nivel de estudios al empleo y base media de cotización (como aproximación a los salarios). Entre los diez primeros campos de estudio en inserción laboral aparecen también otras titulaciones relacionadas con la sanidad: enfermería, odontología y farmacia.

Las seis titulaciones que completan ese top 10 de empleabilidad son ingenierías, en concreto, Ingeniería de computadores, Ingeniería de organización industrial, Ingeniería civil, Ingeniería de telecomunicación, Ingeniería eléctrica e Ingeniería de la energía.

En el lado opuesto, figuran diez campos de estudio cuyos resultados en los tres indicadores son menos positivos. Se trata de las titulaciones relacionadas con Conservación y restauración, Comercio, Historia del arte, Bellas artes, Protocolo y eventos, Criminología, Estudios y gestión de la cultura, Artes escénicas, Turismo y Gestión hotelera.