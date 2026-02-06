Universidades recuerda que no hay un plazo para obtener el certificado de correspondencia de títulos universitarios

Archivo - Una alumna en la universidad - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha recordado, ante un mensaje difundido en distintas redes sociales, que no hay un plazo para obtener el certificado de correspondencia de títulos universitarios.

Así lo ha manifestado el Ministerio en un comunicado, en referencia al límite de plazo establecido para obtener el certificado de correspondencia de los títulos universitarios oficiales de la anterior ordenación universitaria (es decir, anteriores a los actuales títulos de grado y máster), a los niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES.

En este sentido, ha explicado que la sede electrónica donde pueden descargarse los certificados se encuentra abierta permanentemente y no es un trámite obligatorio.

La posesión del nivel MECES puede acreditarse de cualquiera de estas dos maneras: Con la presentación del título junto con la publicación en el BOE que declara dicha correspondencia; o directamente descargando un certificado de correspondencia expedido por la Subdirección General de Títulos y Ordenación Universitaria a través de la Sede Electrónica.

La solicitud de correspondencia y una información más detallada se encuentra en la página web 'www.ciencia.gob.es/Universidades/MECES.html'.