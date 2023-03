Universitarios critican que la LOSU se aprueba "a espaldas" del estudiantado: "Responde a intereses empresariales"

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alumnos universitarios han criticado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada definitivamente este jueves en el Congreso de los Diputados, entrará en vigor "a espaldas del estudiantado".

"No responde a nuestros intereses sino a los del propio sistema económico y de las empresas. Seguimos denunciando los planteamientos de la ley en particular y de la reforma educativa en general, y no porque se haya aprobado quiere decir que las denuncias por parte del movimiento estudiantil organizado vayan a cesar", ha advertido el Frente de Estudiantes en declaraciones a Europa Press.

La organización estudiantil ha señalado que las problemáticas que plantea la nueva norma "son varias" y, sin embargo, las decisiones que afectan al estudiantado se han tomado "a espaldas de la comunidad educativa y dejando al margen las demandas educativa".

"Nos reunimos con el Ministerio de Universidades para trasladar las demandas estudiantiles y poner sobre la mesa los problemas que planteaba la ley. De todo ello se ha hecho caso omiso", ha lamentado.

Haciendo referencia a los "problemas de fondo", el Frente de Estudiantes ha explicado que la LOSU "dota de un marco legal a lo que ya se proponía en la Ley de Convivencia Universitaria (que legitima precisamente las protestas estudiantiles y la represión contra el estudiantado) y en el Real Decreto de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias.

En este sentido, ha agregado que la "ley es la culminación de un proceso de reforma del modelo educativo que responde a los intereses empresariales tanto nacionales como de la Unión Europea en tanto que da más peso a los agentes privados".

En concreto, la organización ha asegurado que "esto puede verse perfectamente en cuestiones como las prácticas; la conformación del Consejo Social y su papel en la toma de decisiones que afectan a la comunidad educativa; o la mención dual.

"Así se convierten los centros de estudios en canteras de mano de obra articulada en función de las demandas del mercado en vez de atender a los intereses y necesidades sociales y del estudiantado. La ley consagra un modelo de prácticas que lejos de ser estrictamente formativas de cara a los estudiantes, benefician a las empresas, y esto se profundiza con el Estatuto del Becario", ha manifestado.

Ante esta situación, el Frente de Estudiantes ha reivindicado "la equiparación salarial y la laborización total de las prácticas". Además, ha criticado que la ley "dota de más peso y competencias al Consejo Social, elegido por la Asamblea de las comunidades autónomas entre 'personalidades' ajenas a la comunidad universitaria". "Esto en realidad implica que esas figuras son agentes privados interesados en el ámbito educativo en tanto que les da pie a dirigir económicamente la propia universidad", ha precisado.

Respecto al Personal Docente e Investigador, la organización ha indicado que es un tema "algo más complejo, porque si bien se constituyen mecanismos para regular situaciones de extrema precariedad en el ámbito de la investigación, algo que es positivo en sí mismo, se hace con la óptica de satisfacer las demandas ajenas y mejorar la producción universitaria, que no siempre va emparejado con la calidad, la perspectiva científica". "De hecho, esta reforma somete la investigación a los intereses privados, alejándola de los intereses sociales", ha concluido.