Universitarios critican que miles de jóvenes con "expedientes brillantes" se han quedado sin plaza en la carrera

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) denuncia la situación de miles de jóvenes que, "pese a contar con expedientes académicos brillantes, se han quedado sin plaza en la carrera que deseaban cursar".

La organización estudiantil avisa de que "la falta de planificación y la escasez de plazas en titulaciones muy demandadas, como Medicina, Educación o Ingenierías, está generando un escenario de frustración que compromete seriamente la igualdad de oportunidades".

En este sentido, recuerda que, en el último curso, más de 475.000 solicitudes competían por apenas 245.000 plazas ofertadas en el sistema público.

"Este desequilibrio ha provocado que incluso estudiantes con calificaciones sobresalientes no hayan podido acceder a sus primeras opciones, quedando relegados a carreras que no responden a su vocación o viéndose directamente fuera del sistema universitario", advierte.

En concreto, señala el caso de Medicina, "uno de los más paradigmáticos": con notas superiores al 12 sobre 14 en la EBAU, decenas de estudiantes no han conseguido entrar en universidades públicas, teniendo como única alternativa acudir a centros privados con precios que oscilan entre los 6.000 y los 23.000 euros al año, inaccesibles para la mayoría de familias.

Desde CREUP consideran "inaceptable" que el futuro de miles de jóvenes se vea condicionado por la falta de plazas públicas, especialmente en un contexto en el que España "necesita con urgencia profesionales en áreas como la sanidad, la docencia o la investigación".

Para la organización estudiantil, la universidad pública, "que debería ser garante de igualdad y motor de movilidad social, está expulsando a quienes más mérito académico han demostrado, favoreciendo así el crecimiento del sector privado y agravando la brecha socioeconómica".

Por ello, reclama "una ampliación significativa de plazas en las titulaciones más demandadas, una financiación suficiente que permita a las universidades públicas responder a las necesidades reales de la sociedad, y una planificación territorial que evite colapsos en determinadas comunidades autónomas".

Asimismo, exige que el estudiantado "participe de forma efectiva en los órganos de decisión donde se diseñan las políticas de acceso, para que nuestras voces y realidades estén presentes".

"No podemos permitir que tener un expediente excelente no sea suficiente para estudiar la carrera soñada. Si la universidad pública no garantiza igualdad de oportunidades, deja de cumplir su función social. Necesitamos soluciones urgentes y reales, no parches ni discursos de buenas intenciones", ha señalado la CREUP.