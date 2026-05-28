EOI, Repsol e ISA impulsan XXI edición del Máster en Instrumentación y Control de Procesos

EOI, Repsol e ISA - CEDIDA

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI), Repsol e ISA Sección Española han firmado un acuerdo de colaboración para el desarrollo de la XXI edición del Máster en Instrumentación y Control de Procesos (MIC), un programa de referencia en el ámbito industrial que da ahora un nuevo paso al incorporarse oficialmente a la oferta académica de EOI.

El Máster en Instrumentación y Control de Procesos nació hace más de dos décadas impulsado por Repsol e ISA Sección Española con el objetivo de formar profesionales altamente especializados en automatización, control industrial e instrumentación de procesos, áreas clave para la competitividad y transformación de la industria.

En los últimos años, EOI ha venido colaborando activamente con este programa acogiendo parte de sus módulos formativos en sus instalaciones y participando en el desarrollo del Máster. Con esta nueva alianza, el MIC pasa a integrarse plenamente en la oferta formativa de EOI, reforzando así el compromiso de las tres instituciones con el desarrollo de talento industrial de alto nivel.

La incorporación del MIC a la cartera académica de EOI supone además un fortalecimiento de la apuesta de la Escuela por la formación vinculada a la industria, la tecnología y la transformación de los procesos productivos, en línea con su trayectoria histórica como escuela de referencia en la formación de profesionales para los sectores estratégicos de la economía.

El programa, desarrollado a través de once módulos presenciales, combina una sólida formación técnica con una visión aplicada y conectada con la realidad industrial, gracias a la participación de profesionales y expertos de compañías líderes del sector. A lo largo de sus veinte ediciones anteriores, el Máster ha contribuido a la formación de numerosos especialistas que desarrollan su carrera profesional en industrias de referencia nacionales e internacionales.

Con esta nueva etapa, EOI, Repsol e ISA Sección Española refuerzan su colaboración para seguir impulsando la capacitación de profesionales capaces de afrontar los retos de la digitalización, la automatización y la transición industrial en un entorno cada vez más tecnológico y competitivo.