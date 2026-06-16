EOI reunirá a líderes de la industria de defensa para analizar los retos y oportunidades

Evento Defensa EOI - CEDIDA

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

EOI reunirá a líderes de la industria de defensa para analizar los retos de talento y las oportunidades de colaboración entre grandes empresas y pymes.

En plena expansión de la inversión en defensa en Europa y ante el creciente protagonismo de esta industria en la estrategia económica y tecnológica de España, la Escuela de Organización Industrial (EOI) celebrará el próximo 25 de junio, de 09:30 a 11:30 horas, un encuentro que reunirá a representantes de la Administración, compañías tractoras y pequeñas y medianas empresas para analizar los desafíos que marcarán el futuro de la cadena de valor de la defensa.

La cita contará con la participación de TEDAE, Airbus, Navantia y empresas proveedoras del sector, en un momento en el que el incremento de los presupuestos de defensa está generando nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo industrial para el tejido empresarial español.

La industria de defensa atraviesa una etapa de expansión impulsada por el aumento del gasto en seguridad y defensa en los países europeos. España se ha comprometido a avanzar hacia el objetivo de destinar el 2% del PIB a defensa, una apuesta que está generando nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo industrial a lo largo de toda la cadena de valor.

En este contexto, la apertura institucional correrá a cargo del secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, quien analizará el papel estratégico de la industria de defensa como motor de crecimiento económico, generación de empleo cualificado y fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e industriales del país.

A continuación, César Ramos, director general de TEDAE y director del Programa Ejecutivo de Industria de Defensa de EOI, ofrecerá una radiografía del sector y de sus principales retos, entre ellos la incorporación de talento especializado, la transformación tecnológica de los procesos productivos y la integración de las pymes en programas industriales cada vez más complejos y globales.

Uno de los ejes centrales del encuentro será la mesa redonda Empresas tractoras y pymes: colaboración necesaria, moderada por Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad.

En ella participarán Belén García Molano, directora de Ingeniería de Airbus; Cristina Abad, directora de Estrategia de Navantia; José Roda, presidente de Vidmar RM 2000 y alumno de la II edición del Programa Ejecutivo de Industria de Defensa de EOI; y Aketza Romeo, director general de Troquelerías Enkarterri y alumno de la tercera edición del mismo programa.

Los participantes debatirán sobre cómo reforzar la colaboración entre grandes empresas y pymes para impulsar la innovación, mejorar la competitividad de la industria nacional y aprovechar el impacto económico derivado del incremento de las inversiones en defensa. Asimismo, se abordarán las necesidades de formación y cualificación profesional que demanda un sector que prevé un crecimiento sostenido durante los próximos años.

La jornada se enmarca en la apuesta de EOI por acompañar la transformación del tejido industrial español. En esta línea, la escuela pondrá en marcha el programa IN+DEF, una iniciativa impulsada conjuntamente por los ministerios de Industria y Turismo, Defensa y Ciencia, Innovación y Universidades, con la que prevé formar a 600 pymes españolas para facilitar su incorporación a la cadena de suministro de la industria de defensa, mejorar sus capacidades de gestión e innovación y favorecer su acceso a las oportunidades de negocio que está generando el crecimiento del sector.

La jornada concluirá con la participación de Diego Crescente, director general de EOI, quien recogerá las principales conclusiones del encuentro y destacará el papel de la formación especializada como herramienta clave para fortalecer la competitividad de la industria española.

Con esta iniciativa, EOI refuerza su compromiso con el desarrollo del talento, la capacitación empresarial y la creación de un ecosistema industrial más innovador, resiliente y preparado para responder a los retos estratégicos de la defensa y la seguridad en España y Europa.

Más información e inscripciones: https://www.eoi.es/es/eventos/93929/industria-de-defensa-el-reto-del-talento-y-la-oportunidad-industrial-para-las-pymes