EOI y Samsung renuevan su acuerdo de colaboración para formar a los jóvenes en Inteligencia Artificial

MADRID, 5 Nov (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) y Samsung Electronics Iberia S.A.U. han renovado su acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la formación tecnológica y la empleabilidad juvenil. Esta segunda edición del proyecto está dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y se enmarca en el programa Samsung Innovation Campus.

A través de esta iniciativa, ambas entidades ofrecerán nuevos cursos especializados en programación con lenguaje Python e Inteligencia Artificial, dos de las competencias digitales más demandadas en el mercado laboral actual. Con ello, Samsung y la EOI buscan mejorar las oportunidades de acceso al empleo cualificado de los jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo, contribuyendo a reducir la brecha digital y fomentando el talento tecnológico en España.

La iniciativa se ampara según lo previsto en la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, apostando por formaciones gratuitas y de calidad en nuevas tecnologías claves para la cuarta revolución industrial como la IA. Gracias a estos itinerarios formativos gratuitos, prácticos y adaptados a las necesidades de las empresas, se pretende potenciar la preparación y las competencias de los jóvenes para que puedan lograr un empleo de calidad.

“Desde la Escuela de Organización Industrial (EOI) reforzamos con este acuerdo nuestro compromiso con la formación para el empleo y la transformación digital de los jóvenes en toda España”, destaca Diego Crescente, director general de EOI. “La colaboración con Samsung nos permite acercar tecnologías clave como la programación o la inteligencia artificial a quienes más lo necesitan, contribuyendo así a un empleo de mayor calidad y valor añadido. Este convenio, además, refleja el valor de la colaboración público-privada para impulsar oportunidades reales de empleo juvenil. A través de programas formativos cofinanciados por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Industria y Turismo, junto con la experiencia tecnológica de Samsung, ayudamos a que cientos de jóvenes adquieran las competencias digitales que demanda el mercado laboral”, añade Crescente.

Para Guillermo Damiá, Vice President. General Counsel - Legal & Compliance and Public Affairs lberia Head, “este acuerdo entre Samsung y la Escuela de Organización Industrial (EOI) refuerza nuestro compromiso con la formación en competencias digitales y nos permite ampliar significativamente el alcance de nuestros programas educativos, acercando la formación en inteligencia artificial a un mayor número de jóvenes. A través de esta colaboración público-privada, contribuimos a mejorar la empleabilidad de los jóvenes inscritos en Garantía Juvenil, un colectivo que, en muchos casos, encuentra mayores barreras para acceder a oportunidades formativas de calidad. Tras haber formado a más de 700 jóvenes en nuevas tecnologías en colaboración con universidades e instituciones de Madrid, Málaga o Valencia, afrontamos este nuevo proyecto con especial ilusión. Gracias a esta alianza, ponemos a disposición de la EOI la experiencia y los recursos de nuestro programa Samsung Innovation Campus, con el objetivo de seguir impulsando el talento digital y el acceso equitativo al conocimiento tecnológico”.

Gracias a este acuerdo de colaboración, la EOI, institución pública vinculada al Ministerio de Industria y Turismo, reitera su esfuerzo en la formación dedicada a formar profesionales.

JUNTOS POR EL FUTURO DEL TALENTO JOVEN

Los próximos itinerarios formativos previstos constarán de dos módulos:

1. Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos en Python para Inteligencia Artificial: (130 horas) de 128 horas lectivas y 2 horas de tutorías por alumno.

2. Curso de Inteligencia Artificial: de 317 horas, 295 horas lectivas y 22 horas de tutoría por alumno.

En cuanto a la ubicación de estos cursos, está previsto que se impartan formaciones en regiones menos desarrolladas, regiones de transición y regiones más desarrolladas, con el objetivo de formar durante este año a más de 255 jóvenes.