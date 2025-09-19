EOI Sevilla celebra la Clausura Académica 2024/2025 con 161 nuevos líderes formados

SEVILLA, 19 SEP (EUROPA PRESS)

Fernando Silva (Siemens España) protagoniza el encuentro con una lección magistral sobre liderazgo e innovación, así como la entrega de diplomas y reconocimientos

Sevilla.

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebra en Sevilla la Clausura Académica y entrega de Diplomas del curso 2024/2025, uno de los actos más relevantes de su sede andaluza, junto con el Encuentro de Antiguos Alumnos, que tendrá lugar el 4 de diciembre de este año.

Este evento marca el cierre académico de los alumnos egresados y su próxima vinculación a la Asociación de Antiguos Alumnos EOI (Club EOI), consolidando su formación, reforzando sus competencias y conocimientos, y preparándolos para afrontar con éxito los retos profesionales y empresariales de su futuro.

Con un carácter académico, empresarial e institucional, el Acto de Clausura se ha desarrollado en el Salón de Actos de EOI Sevilla, en la Isla de la Cartuja, y ha concluido con un cóctel en el hall de la emblemática sede andaluza.

La bienvenida ha corrido a cargo de Francisco Velasco , delegado de EOI en Sevilla; Carmen Peláez, representante de la Asociación de Antiguos Alumnos Club EOI; así como Diego Crescente, director general de EOI, a cargo del cierre institucional.

El momento central del evento ha estado protagonizado por la lección magistral d Fernando Silva, presidente de Siemens España, que ha ofrecido una inspiradora reflexión sobre liderazgo, innovación y compromiso profesional. Además, Silva ha hecho entrega de Diplomas a las alumnas y alumnos de Postgrado y Executive Education junto a Crescente.

El acto ha concluido con la entrega de menciones especiales, reconociendo a los mejores alumnos y al profesorado destacado. Los galardones al Mejor Alumno/a EOI en Andalucía 2024/2025 han sido para Arie-Johann Heiertz y Coral Portilla González, mientras que el premio a la profesora destacada por su dedicación y transmisión de los valores de EOI ha recaído en Consuelo Verdú Saiz.

En esta edición egresan 161 alumnos de los siguientes programas:

Executive MBA

Aerospace MBA

Mining & Raw Materials MBA

PDMAP – Programa de Desarrollo para Mujeres de Alto Potencial

Programa Ejecutivo en Dirección de Proyectos

Programa Ejecutivo en Hidrógeno Renovable y Edición Moeve

Programa Ejecutivo en Energías Renovables (online)

Programa Ejecutivo en Big Data e Inteligencia Artificial

Curso de Gestión Empresarial dentro del Máster SAP (2 ediciones)

Entre las empresas que han confiado en EOI durante esta edición se encuentran Caja Rural del Sur, Atlantic Copper, Bidafarma, Keyter, CTA, Iturri y Moeve. Además, en acciones In Company han participado alrededor de 2.000 alumnos, con gran presencia del sector público —como el Instituto de Estudios Fiscales— y compañías como Lactalis Puleva, Caja Rural de Granada, EUIGS (Admiral), Iturri, Cooperativas Agroalimentarias, CATEC y Cajamar.

El director general de EOI puso punto y final al acto, agradeciendo a los alumnos su confianza en la Escuela y animándolos a continuar formando parte activa de la comunidad EOI como Antiguos Alumnos.

Con este evento, EOI reafirma su compromiso con la formación de profesionales altamente cualificados, capaces de liderar, innovar y afrontar los retos del entorno empresarial actual, consolidando su posición como referente en educación de Postgrado y Programas Ejecutivos en España.