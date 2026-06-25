Industria de Defensa: el reto del talento y una gran oportunidad industrial para las PYMEs

Escuela de Organización Industrial (EOI) celebra la jornada “Industria de Defensa: el reto del talento y la oportunidad industrial para las pymes - CEDIDA

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Organización Industrial (EOI) celebra la jornada “Industria de Defensa: el reto del talento y la oportunidad industrial para las pymes”, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, grandes compañías tractoras y pymes para analizar los desafíos y oportunidades que afronta uno de los sectores estratégicos para la economía española.

La sesión, presentada por Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI, ha servido como espacio de reflexión sobre el papel de la industria de Defensa como motor de innovación, desarrollo tecnológico y generación de empleo cualificado.

La apertura institucional ha corrido a cargo de Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria, quien ha destacado la relevancia creciente del sector en el actual contexto económico e industrial y su capacidad para impulsar la competitividad y la soberanía tecnológica de España.

Por su parte, César Ramos, director general de TEDAE y director académico externo del Programa Ejecutivo de Industria de Defensa de EOI, ha analizado la situación actual de la industria, poniendo el foco en dos de sus principales retos: la captación de talento especializado y la incorporación de más pymes a una cadena de valor cada vez más exigente y con mayores oportunidades de crecimiento.

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda “Empresas tractoras y pymes: una colaboración necesaria”, moderada por Silvia Gamo, directora general de la Fundación Círculo de Tecnologías para la Defensa y la Seguridad, con la participación de Belén García Molano, directora de Ingeniería de Airbus; Cristina Abad, directora de Estrategia de Navantia; José Roda, presidente de Vidmar RM 2000 y alumno de la II edición del Programa Ejecutivo de Industria de Defensa; y Aketza Romeo, director general de Troquelerías Enkarterri y alumno de la III edición del mismo programa.

Durante el debate, los participantes han compartido experiencias y buenas prácticas sobre la cooperación entre grandes compañías y pymes, destacando esta colaboración como una palanca clave para reforzar la competitividad, acelerar la innovación y fortalecer el tejido industrial español.

La clausura ha estado a cargo de Diego Crescente, director general de EOI, que ha querido subrayar la importancia de la formación, el desarrollo del talento y la cooperación empresarial para afrontar con éxito los retos presentes y futuros del sector. En este sentido, Crescente ha destacado iniciativas como IN+DEF, un programa que permitirá formar cada año a 600 pymes para impulsar su participación en la industria de defensa y seguridad de nuestro país.

Accede al vídeo de la Jornada aquí: https://www.youtube.com/watch?v=HyZs0qgIB_k