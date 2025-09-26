EOI participa en la presentación de "El Estado de la Comunicación en España 2025"

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) acoge y participa en la presentación de "El Estado de la Comunicación en España 2025" (ECE 2025), organizado por Dircom, Asociación de Directivos de Comunicación. En esta jornada se han dado a conocer las conclusiones de un Estudio que examina la importancia estratégica de la Comunicación dentro de las organizaciones, así como las principales tendencias y retos que afronta el sector.

La jornada de presentación en la EOI contó con la bienvenida de Diego Crescente, director general de la EOI, y de Miguel López-Quesada, presidente de Dircom. “Hoy, más que nunca, la comunicación ayuda a abrir caminos, a impulsar la innovación y a asegurar que las decisiones estratégicas incorporen la mirada de todos los grupos de interés*, indicó López-Quesada en la bienvenida. Además, el presidente de Dircom recordó que "nos encontramos en un proceso de evolución de la dirección de Comunicación hacia el concepto de Corporate Affairs, lo que refleja cómo nuestra profesión asume cada vez más funciones estratégicas para crear valor y elevar su impacto en la toma de decisiones”.

Se celebró un coloquio moderado por Ignacio Rodríguez, director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de ING España y Portugal. Las principales conclusiones del informe fueron presentadas por Ángeles Moreno, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y expresidenta de la European Public Relations Research and Education Association, y Cristina Fuentes, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y directora del Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Comunicación.

Según el ECE 2025, casi el 80% de los profesionales de la comunicación considera que la integración ética y efectiva de la inteligencia artificial será el reto principal en los próximos tres años. Le siguen la producción de contenidos de calidad que logren captar la atención de las audiencias (35,2%) y el refuerzo de la comunicación interna (29%), que se utiliza para implicar a los empleados y fortalecer su papel como embajadores de la organización.

Además, en el área de recursos y presupuestos, el informe refleja que ocho de cada diez departamentos y agencias de comunicación han mantenido o incrementado sus presupuestos en el último año. Un 35,9% declara haberlos aumentado, mientras que el 47,1% los mantuvo estables y solo el 17% reconoce haber sufrido recortes.

El perfil del profesional de la comunicación que dibuja el informe muestra un sector de mayoría femenina, con un 67,7% de mujeres frente a un 32% de hombres. La franja de edad más representada es la de 46 a 55 años, con un 44,4%, seguida de los 30 a 45 años, con un 34,9%. En términos de formación, el 62,5% de los profesionales cuenta con máster o posgrado, un 27,8% con titulación universitaria, en su mayoría vinculada al periodismo.

Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales de la EOI, subrayó que “uno de los grandes desafíos que se nos plantea cada día es unir la visión estratégica con la rutina de la multitarea a la que estamos sometidos”. En la misma línea, Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de Fnac, destacó que “tenemos que generar contenido pensando en el interés del consumidor y no en el nuestro propio, además de adaptar el tono a los distintos canales”. Finalmente, José Antonio León, director de Comunicación de Renault Group España, recordó que “como directores de Comunicación debemos tener la capacidad de hacer atractivo lo que en principio no lo es, y para ello es clave estar presentes en el comité ejecutivo, donde se definen los proyectos desde su origen”.

La edición de 2025 se realizó entre enero y marzo de este año, a partir de un cuestionario online estructurado de 40 preguntas, dirigido a profesionales de comunicación de empresas, instituciones públicas, tercer sector y agencias. Se recibieron 597 respuestas, de las cuales, tras un cribado metodológico, se validaron 565 para el análisis.