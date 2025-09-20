10.000 personas participan en la marcha antitaurina convocada por PACMA en Madrid

Manifestantes congregados en la Puerta del Sol (Madrid), en la edición de 2025 de Misión Abolición, convocada por PACMA. - PACMA

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

10.000 personas han participado este sábado a la marcha antitaurina convocada por el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), según las cifras ofrecidas por la organización, en una nueva edición de Misión Abolición, una manifestación estatal contra la tauromaquia que tiene lugar cada mes de septiembre en Madrid.

"La respuesta ciudadana demuestra, una vez más, el creciente rechazo social a la tauromaquia, que continúa recibiendo importantes subvenciones públicas a pesar de que la mayoría de la población rechaza estos espectáculos", han expresado desde PACMA.

Por otro lado, tras varios años en los que la cita se había convocado en la explanada de la Plaza de Toros de Las Ventas, la formación política ha situado la protesta en la Puerta del Sol.

La marcha ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad, pasando por la Carrera de San Jerónimo, la Plaza de las Cortes, el Paseo del Prado, la Fuente de Cibeles y la Calle de Alcalá, para regresar finalmente a Sol acompañada por una batucada. El recorrido transcurrió con total normalidad y sin incidentes, en un ambiente reivindicativo y pacífico.

La protesta ha contado con intervenciones en escenario del influencer Thomi Skadi y Sandra Krief, del partido animalista francés, además de un discurso del presidente nacional del Partido, Javier Luna, y la portavoz, Yolanda Morales.