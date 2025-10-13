Aagesen, Planas y Marlaska defienden el Pacto de Estado climático: "El cambio climático no nos va a dar tregua"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,- A. Pérez Meca - Europa Press

El ministro Planas apuesta por garantizar la rentabilidad económica del sector primario: "No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad"

PONFERRADA (LEÓN), 13 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han defendido este lunes la necesidad de sacar adelante el Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el Gobierno.

"El cambio climático no nos va a dar tregua, se está acelerando", ha advertido Aagesen durante la apertura de la convención 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática' celebrada en Ponferrada (León).

No obstante, la ministra ha asegurado que España cuenta "con la capacidad para dar respuesta al cambio climático". "Hablamos de los desastres, pero hablamos también de una capacidad de darle respuesta, soluciones que hoy están a nuestro alcance", ha afirmado.

En concreto, ha detallado que se pueden adaptar los cultivos, generar oportunidades para las personas que viven o quieren vivir en los entornos rurales; proteger frente al calor; mejorar los hogares, pueblos y ciudades; restaurar la naturaleza y generar nuevos modelos de negocio y empleos asociados; y usar la innovación y también la digitalización para comprender mejor los fenómenos para esta nueva era.

"Tenemos todas las herramientas para conseguirlo: Conocimiento científico de primer nivel, soluciones tecnológicas maduras y competitivas, una sociedad consciente que nos pide más ambición y coherencia, un tejido productivo perfectamente preparado", ha agregado.

La vicepresidenta tercera ha incidido en que hay que "unir esas fuerzas" ya que, en sus palabras, la acción "es urgente" y el Pacto de Estado "se debe articular con una respuesta colectiva".

También ha instado a garantizar que la política, la ciencia, la economía y la sociedad "siguen la misma dirección". "Sigamos demostrando que España puede liderar con hechos la transformación que el mundo necesita. El futuro no espera, el futuro se construye", ha puntualizado.

PLANAS AVISA DEL AUMENTO DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

Por su parte, Planas ha defendido proteger a la agricultura, la ganadería y la pesca sostenible y segura: "Garantiza, sin duda, nuestra subsistencia ante eventos climáticos extremos que serán cada vez más protagonistas de nuestra historia".

El ministro ha dado las gracias a todos los representantes del sector agrario, ganadero y pesquero presentes en el acto. "Solo de su mano podremos, efectivamente, luchar frente a la emergencia climática", ha incidido.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno está trabajando ya en propuestas sobre los diez compromisos prioritarios que contempla el Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

En este punto, Planas ha pedido no olvidar a los mares y océanos, que "son claves" en la evolución del clima y ha avanzado que están trabajando en medidas que "minimicen la vulnerabilidad de las actividades del conjunto del sector primario ante los riesgos climáticos extremos y que, al mismo tiempo, garanticen su rentabilidad económica". "No hay sostenibilidad si no hay rentabilidad", ha zanjado.

Para el responsable de Agricultura, Pesca y Alimentación, los incendios que han afectado este verano a gran parte del país "han demostrado que los cultivos permanentes y la ganadería extensiva actúan como cortafuegos naturales y limitan su propagación".

En este contexto, ha resaltado la importancia de colaborar en la lucha contra el fuego. "Por eso debemos recuperar el mosaico agroforestal, combinando la gestión activa del conjunto que combine silvicultura adaptativa y ganadería extensiva", ha manifestado.

También ha hecho referencia al seguro agrario, un instrumento que "es fundamental" y del cual España es "la referencia europea". "Es un elemento clave para conseguir dar equilibro en la gestión de riesgo", ha comentado.

En línea con las palabras de la vicepresidenta tercera, Planas ha subrayado que España tiene los "medios y la voluntad" para hacer frente a los eventos climáticos extremos, pero, en sus palabras, hay que "ponerlos todos juntos". "Este Pacto de Estado ha de ser un gran ejercicio de cooperación, hemos de abordar las soluciones con una mente abierta y ajena a todo tipo de prejuicios y de estereotipos", ha apostillado.

MARLASKA APUESTA POR REFORZAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL

En su intervención, Marlaska ha apostado por el intercambio de conocimientos y experiencias entre científicos y expertos en materia de cambio climático. "Debemos ser conscientes del riesgo que sus efectos entrañan para las personas, para sus bienes, el patrimonio medioambiental y nuestra estructura socioeconómica en su conjunto", ha dicho.

El ministro del Interior ha recordado que España dispone de un Sistema Nacional de Protección Civil "robusto, coherente, ágil y eficiente", aunque ha reconocido que es "imprescindible reforzarlo".

Para ello, ha instado a reforzarse "de manera coordinada y con una hoja de ruta común entre todas las administraciones públicas". "Nosotros ya lo estamos haciendo, como hemos podido comprobar en recientes desastres naturales que siguen grabados en nuestra memoria", ha comentado.

Marlaska ha defendido que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las Fuerzas Armadas "aportan recursos humanos y materiales especializados y mando operativo en emergencias de alto nivel y apoyo logístico para la prevención, intervención y recuperación en catástrofes"

Sin embargo, ha advertido de que la emergencia climática "no es un reto de Gobierno, es un desafío de país y de todas las administraciones públicas".

"Debemos aumentar las capacidades de prevención, respuesta y recuperación tras las emergencias. Debemos hacerlo, además, de manera coordinada en torno a un proyecto común que nos permita incorporar el conocimiento científico a la génesis del diseño de nuestras políticas e implicar a la sociedad en su conjunto en una necesaria estrategia de autoprotección", ha concluido el ministro del Interior.