La adolescente Greta Thunberg avisa a los políticos: serán los "mayores villanos" si no frenan el cambio climático

La adolescente sueca de 16 años Greta Thunberg ha advertido este jueves a los políticos de todo el mundo de que serán considerados como "los mayores villanos de todos los tiempos" y de que su legado será "el mayor fracaso de la historia humana" si no hacen todo lo necesario en los próximos años para conseguir frenar el cambio climático.

La activista ha cargado contra la inacción de la clase política en materia climática y ha defendido las huelgas estudiantiles que reclaman más acciones para enfrentarse al cambio climático durante su intervención en un acto en el Comité Económicos y Social Europeo (CESE) en Bruselas, en el que también estaba presente el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

"Tenemos que centrar cada pulgada de nuestro ser en el cambio climático, porque si fracasamos, todos nuestros logros y progresos no habrán servido para nada. Y todo lo que quedará del legado de nuestros políticos será el mayor fracaso de la historia humana y serán recordados como los mayores villanos de todos los tiempos, porque habrán elegido no escuchar y no actuar", ha acusado Thunberg.

"Sabemos que la mayoría de los políticos no quieren hablar con nosotros. Bien. Nosotros tampoco queremos hablar con ellos. Queremos que hablen con los científicos, que les escuchen, porque sólo repetimos lo que dicen y han estado diciendo durante décadas", ha expresado la adolescente sueca.

Thunberg también ha criticado que, cuando muchos políticos hablan de las huelgas estudiantiles sobre el cambio climático, "hablan de todo menos de la crisis climática". A su juicio, intentan desesperadamente" cambiar el foco, puesto que "saben que no han hecho los deberes".

"Algunos dicen que estamos peleando por nuestro futuro, pero no es cierto. Estamos luchando por el futuro de todos. Y si piensan que debemos estar en las escuelas, les sugerimos que ocupen nuestro lugar en las calles. O mejor, que se unan para acelerar el proceso", ha reclamado.

A aquellos que acusan a los estudiantes en huelga de estar "perdiendo lecciones muy valiosas" por no ir a la escuela, la activista sueca les ha recordado que los líderes políticos "han perdido décadas a través de la negación y la inacción". "Y como el tiempo se acaba, hemos decidido actuar. Hemos empezado a arreglar vuestro lío y no pararemos hasta que hayamos acabado", ha enfatizado.

Greta Thunberg ha abogado por un "nuevo modelo de pensamiento" que pase de la competición a la "cooperación" para "compartir los recursos del planeta de forma justa". "Tenemos que proteger la biosfera, el aire, los océanos, los suelos y los bosques. Esto puede sonar ingenuo, pero si has hecho los deberes, entonces sabes que no tienes otra opción".

La adolescente ha recordado que, según un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC), el mundo está a once años de una situación "irreversible" que se escape del "control humano". Para evitarlo, ha dicho, "deben tener lugar cambios sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad en la próxima década".

Con Juncker siguiendo su discurso, Thunberg ha señalado que la UE debería elevar al 80 por ciento su objetivo de reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) para 2030 en comparación con los niveles de 2030, una meta que es el doble que el 40 por ciento fijado en la actualidad.

"La gente nos dice que tiene esperanza en que los jóvenes vayan a salvar el mundo, pero no lo vamos a hacer. Simplemente no hay tiempo para que crezcamos y estemos a cargo", ha avisado la sueca en una intervención en la que ha incidido en que es necesario actuar sin demoras para evitar el desastre.