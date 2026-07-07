Aina Vidal (Sumar): "Quienes sabotean las medidas de protección frente al cambio climático están en contra de la vida"

La diputada del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Aina Vidal, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, ha señalado este martes que "quienes sabotean las medidas de protección frente al cambio climático están en contra de la vida".

"Creo que hay que hablar claro, quienes sabotean, al fin y al cabo, las medidas de protección frente al cambio climático, son personas, son políticos, son grupos de interés que están en contra de la vida. Y creo que hay que decirlo así", ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso.

En este sentido, ha trasladado su "apoyo" y "solidaridad" con las personas afectadas por los incendios y ha pedido "alzar la voz" en contra de los "negacionistas" del cambio climático.

"No estamos hablando solo de quemar hectáreas, de quemar bosques, de que se quemen animales o de que, evidentemente, se pierdan casas o incluso personas. No estamos hablando solo de eso. Hablamos de una situación en la que necesitamos frenar y poner medidas para poder hacerlo", ha indicado.

RECLAMA RESPONSABILIDAD Y MECANISMOS

De la misma manera, ha expuesto que quienes están "recortando" medidas públicas para hacer frente a los incendios o a las olas de calor "están jugando con la vida de miles y miles y miles de españolas". Además, ha pedido "responsabilidad" a todos los gobiernos y que desplieguen todos los mecanismos a su disposición.

Igualmente, ha afirmado que "el calor tiene clase" y se ha referido a las personas trabajadoras con menos recursos y capacidad de acceder a medios para poder reducir las temperaturas.

"Y creemos que cuando estamos en una cocina, o trabajando de cara al público, o en una oficina, o incluso trabajando afuera, por ejemplo, pues haciendo carreteras, o cualquier tipo de trabajo, creemos que es normal sudar, creemos que es normal pasar calor y creemos que es normal sentir sofoco. No es así", ha argumentado.