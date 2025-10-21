Asociación Caminos exige la creación de un Consejo de Seguridad de Presas "autónomo y con financiación propia"

Advierte de que el 75% de las presas estatales carece de medidas básicas de seguridad

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil (Asociación Caminos) ha exigido la creación de un Consejo de Seguridad de Presas que sea "autónomo y con capacidad sancionadora" que cuente con "financiación propia" para atajar los problemas de seguridad que sufren las presas públicas en España.

El presidente de la Asociación Caminos, José Trigueros, ha manifestado que "la gestión de la seguridad de las presas debe considerarse un servicio público esencial, continuo, regular y uniforme, que no puede verse afectado por los ciclos presupuestarios ni por la falta de personal técnico especializado", como ha explicado en una jornada sobre la seguridad de las presas en España organizada por su Asociación que se ha celebrado este martes.

En este sentido, el organismo ha denunciado que el actual modelo de gobernanza "genera un conflicto de intereses". "Las confederaciones hidrográficas son al mismo tiempo titulares y responsables de supervisar la seguridad de las presas, lo que impide un control realmente independiente. Además, la normativa vigente no se aplica plenamente al 95% de las presas existentes, quedando estas fuera de los estándares de seguridad obligatorios", han explicado.

La presidenta del Instituto de la Ingeniería, María Cruz Díaz ha coincidido con Trigueros añadiendo que la gestión de la seguridad de las presas "es un asunto de Estado, no una competencia sectorial".

Durante el evento, la Asociación Caminos ha denunciado que el 75% de las presas estatales carecen de medidas básicas de seguridad y que el 65% necesitan renovar sus sistemas de vigilancia. Los expertos han alertado de que "la falta de mantenimiento, la antigüedad de las infraestructuras y la ausencia de planes de emergencia comprometen la seguridad de miles de ciudadanos" y han puesto de manifiesto "la urgente necesidad de reforzar la seguridad y el mantenimiento de las presas públicas en España, ante el grave deterioro de parte del parque hidráulico nacional".

Según datos presentados por la Asociación Caminos, el parque público español cuenta con 375 presas de titularidad estatal, gestionadas por las confederaciones hidrográficas. De ellas, el 75% requiere estudios complementarios de seguridad y 3 de cada 4 carecen de planes de emergencia implantados, sin sistemas de aviso ni señalización en caso de riesgo, como han explicado en un comunicado desde la asociación.

"Estos datos, procedentes de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico, confirman el deterioro progresivo de unas infraestructuras esenciales para la gestión del agua y la protección frente a fenómenos extremos", han manifestado.

LA PRESA DE FORATA, "SÍMBOLO DE CARENCIA ESTRUCTURAL"

Según han explicado desde la asociación, la presa de Forata, en Valencia estuvo al borde del colapso durante la dana de octubre de 2024. Un fallo estructural habría liberado una avenida de hasta 20.000 metros cúbicos por segundo, afectando a más de 110.000 habitantes en municipios como Turís, Montroi, Real de Montroy, Carlet o Algemesí.

"A día de hoy, Forata no cuenta con plan de emergencia implantado. No existen sirenas, señalización de evacuación ni protocolos activos, por lo que durante la dana no se emitió ninguna alerta a la población", han aseverado.

"El caso de Forata simboliza la vulnerabilidad del sistema", ha explicado Jesús Contreras, ingeniero y vocal de la Junta Directiva de la Asociación Caminos. "El problema no es solo técnico, es institucional", ha añadido, al tiempo que ha denunciado que "no existe un organismo independiente con autoridad y recursos para garantizar la seguridad de las presas públicas. En España, seguimos dependiendo de estructuras administrativas que son juez y parte".

El ingeniero también citó otras presas que presentan deficiencias significativas, como la del Tejo (Segovia), que afecta a poblaciones del municipio madrileño de Cercedilla y "está sujeta a avisos recurrentes por parte de ese ayuntamiento por riesgo de rotura", así como las de Arenós y María Cristina (Castellón), que "requieren refuerzos estructurales y mejoras de auscultación".

El acto ha concluido con la lectura del Manifiesto por la seguridad y conservación de las presas en España, promovido por la Asociación Caminos y el Instituto de la Ingeniería de España. Entre las medidas urgentes destacan "incrementar la inversión en mantenimiento y modernización, actualizar la normativa con criterios vinculantes y de adaptación al cambio climático y establecer una moratoria en la demolición de presas sin estudios técnicos y patrimoniales rigurosos".

"Las presas son infraestructuras críticas para la seguridad, la energía y el medio ambiente. No se trata de conservarlas por nostalgia, sino de garantizar la vida y la seguridad de todos", ha zanjado Trigueros.