Asociación Internacional de Tauromaquia asegura que el 'blindaje' de los toros impide prohibir el acceso a menores

Corredor torea en la plaza de toros durante uno de los ‘encierros blancos’ de San Sebastián de los Reyes, a 18 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Internacional de la Tauromaquia ha asegurado este martes que el 'blindaje' de la tauromaquia como Patrimonio Cultural de todos los españoles --incluidos los menores-- hace que España sea el "único" país del mundo que no puede prohibir la entrada de los niños a las plazas de toros, según la Asociación Internacional de la Tauromaquia.

"Es la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas la que garantiza el derecho que tienen los niños a tener acceso a la cultura de la que forman parte, y señores, por más que no les guste, la Fiesta de los Toros forma parte del Patrimonio Cultural del pueblo español", ha señalado la organización.

Así se ha expresado en referencia a la propuesta del Ministerio de Juventud e Infancia para prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza a través de la ampliación de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

Fuentes del Ministerio hablaron por primera vez al respecto la semana pasada, después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instara de nuevo a España a impedir la participación de menores en espectáculos taurinos y caza, durante el examen de España por parte del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza).

Para la Asociación Internacional de la Tauromaquia, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños está integrado por "expertos" de diferentes nacionalidades que "difícilmente conocen la cultura española" que a su juicio "tratan de influir en los valores intrínsecos de una cultura que solo le pertenece al pueblo español".

Sin embargo, en España se encuentran con "traidores" que "arremeten contra los valores esenciales de la cultura de sus pueblos" creyéndose "en superioridad moral o vendiéndose por un puñado de votos". Por ello, la organización considera que hay que enfrentar "con menos diálogo y más tribunales" el "intento" del Gobierno de Pedro Sánchez de "privar" a los niños españoles de ir a los toros.

"Tan ruin y despreciable artimaña tiene nombres y apellidos. Ya basta de ataques miserables por parte de quienes están obligados a defender nuestra cultura", ha destacado.