Una barrendera entrega 60.000 firmas a Trabajo para pedir protección frente a golpes de calor y pide "concreción"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La barrendera Elvira Gómez ha entregado este jueves las más de 60.000 firmas que ha recogido en 15 días en la plataforma ciudadana Change.org para pedir que se proteja a los trabajadores al aire libre de los golpes de calor.

"Estoy en el tren de vuelta a casa. Ha sido un día agotador. Me he despertado a las 5:30 de la mañana para ir a Madrid a registrar en el Ministerio de Trabajo las más de 60.000 firmas que he recogido en 15 días en change.org", ha explicado la iniciadora de la petición.

Gómez destaca que la buena noticia es que han tenido una reunión de más de una hora con Ricardo Morón Prieto, el director de coordinación jurídica de la vicepresidenta y ministra de Trabajo.

Además, ha asegurado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "es consciente" de la recogida de firmas porque "nada más llegar" les han dicho que "pedía disculpas por no poder estar en la reunión personalmente pero que está interesada en mejorar la situación" y por eso ha pedido que les recibieran.

En la reunión, según Gómez, les han trasladado que el Ministerio de Trabajo "coincide con que es necesario establecer unas normas claras que impidan que los trabajadores tengamos que trabajar en estas condiciones de riesgo y que se produzcan golpes de calor y muertes de compañeros".

"Hemos preguntado al Director de Coordinación Jurídica cuál es su compromiso y nos ha respondido que se compromete a estudiar la propuesta que les he hecho con mi recogida de firmas de establecer una temperatura máxima para trabajar en exteriores", ha destacado la iniciadora de la petición.

En todo caso, Gómez dice que ha salido "con una sensación agridulce", por un lado "muy contenta" por la visibilidad que ha conseguido y, por otro lado, "algo decepcionada con la falta de concreción".

"Creemos que es un problema grave y aunque sabemos que los cambios legislativos no son de un día para otro sí que me habría gustado tener algún compromiso más concreto sobre qué plazos manejan para iniciar el estudio de mi propuesta y la posible solución", ha explicado.