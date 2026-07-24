El BOE publica la declaración de emergencia nacional en C. de Madrid y Ávila con Marlaska y la UME al frente

El sol es eclipsado por el humo de los incendioen Navalcarnero, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Con la entrada en vigor de la declaración de emergencia de interés nacional corresponde al Ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska, la dirección de la emergencia, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuacones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómios y locales del ámbito territorial afectado. Por su parte, la dirección de UME estará al frente de la dirección operativa de la emergencia.

Asimismo, y en función de la gravedad de la situación se podrá "requerir colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio".

La medida ha sido adoptada después de que la Comunidad de Madrid solicitase al Ejecutivo central la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma) tras la concurrencia de los incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, que "ha incrementado significativamente la complejidad de las labores de extinción y protección civil". Atendiendo a la afectacion al territorio de la provincia de Ávila se ha considerado necesario extender la declaración a dicha provincia.

Además, según la orden publicada en el BOE, la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia exigen una actuación coordinada bajo criterios de dirección única.