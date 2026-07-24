El BOE publica la declaración de emergencia nacional en C. de Madrid y Ávila con Marlaska y la UME al frente

Interior podra "requerir colaboración de otras administraciones con recursos movilizables, aunque no esté afectado su territorio

El sol es eclipsado por el humo de los incendioen Navalcarnero, Madrid (España).
El sol es eclipsado por el humo de los incendioen Navalcarnero, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press
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Publicado: viernes, 24 julio 2026 8:29
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MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la declaración de emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Con la entrada en vigor de la declaración de emergencia de interés nacional corresponde al Ministro el Interior, Fernando Grande-Marlaska, la dirección de la emergencia, que comprenderá la ordenación y coordinación de las actuacones y la gestión de todos los recursos estatales, autonómios y locales del ámbito territorial afectado. Por su parte, la dirección de UME estará al frente de la dirección operativa de la emergencia.

Asimismo, y en función de la gravedad de la situación se podrá "requerir colaboración de las diferentes administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio".

La medida ha sido adoptada después de que la Comunidad de Madrid solicitase al Ejecutivo central la declaración de la Situación Operativa 3 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales en la Comunidad (Infoma) tras la concurrencia de los incendios, junto con unas condiciones meteorológicas especialmente adversas y la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones públicas, que "ha incrementado significativamente la complejidad de las labores de extinción y protección civil". Atendiendo a la afectacion al territorio de la provincia de Ávila se ha considerado necesario extender la declaración a dicha provincia.

Además, según la orden publicada en el BOE, la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia exigen una actuación coordinada bajo criterios de dirección única.

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