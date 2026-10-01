Bruselas da dos meses a España para aplicar las reglas sobre residuos electrónicos antes de acudir al TJUE

Residuos de aparatos electrónicos. - FUNDACIÓN ECOLEC

BRUSELAS 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para instarle a completar la transposición a la legislación nacional de las reglas comunitarias sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, un ajuste que, si no cumple en un plazo de dos meses, podrá llevar a Bruselas a elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Se trata de la segunda fase de un expediente de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene también abierto contra Bulgaria, República Checa, Chipre, Luxemburgo, Polonia y Rumanía por no haber notificado las medidas que transponen plenamente la normativa comunitaria en el plazo establecido, que expiró el 9 de octubre de 2025.

Según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, la directiva busca proteger el medio ambiente y la salud mediante la prevención de los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, así como fomentar su reutilización, reciclaje y recuperación y mejorar el uso eficiente de los recursos.

La reforma responde a una sentencia del TJUE de 2022 y aclara que los fabricantes deben asumir los costes de gestión de los residuos de paneles fotovoltaicos, incluidos determinados productos comercializados antes de la entrada en vigor de la directiva, aunque excluye los puestos en el mercado entre agosto de 2005 y agosto de 2012.

El expediente se remonta a noviembre de 2025, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a los siete países por no haber incorporado plenamente la reforma a sus legislaciones nacionales, un incumplimiento que, según los servicios comunitarios, sigue pendiente.

Con este paso, se abre ahora un periodo de dos meses para que las autoridades tomen las medidas necesarias y, de no hacerlo, la Comisión podrá optar por remitir el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.