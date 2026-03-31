Bruselas fija criterios más prácticos para aplicar la protección de aves silvestres en la UE

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BRUSELAS, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha publicado este martes nuevas orientaciones para una aplicación "pragmática y proporcionada" de la Directiva de Aves, con el objetivo de mejorar su implementación sobre el terreno, reforzar la protección de las aves silvestres y reducir la carga administrativa para los Estados miembro y los sectores implicados.

El documento ofrece recomendaciones prácticas para aplicar la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, al tiempo que busca una mayor coherencia en su aplicación en el conjunto del bloque comunitario.

En particular, Bruselas plantea medidas más claras y estandarizadas para actividades recurrentes como la gestión forestal, con el fin de facilitar su aplicación sin comprometer los objetivos de conservación.

Asimismo, las orientaciones aportan precisión sobre el uso de las denominadas derogaciones por rutas migratorias, lo que permitirá a los Estados coordinar mejor sus actuaciones a lo largo de los corredores que recorren numerosas especies de aves a través de las fronteras europeas.

El Ejecutivo comunitario subraya que estas directrices forman parte de los esfuerzos por hacer que las normas existentes "funcionen mejor en la práctica", sin necesidad de modificar el marco legislativo vigente.