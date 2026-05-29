Colectivos vecinales y ecologistas impulsan desde este sábado medio centenar de actividades para restaurar la naturaleza

Archivo - Un activista climática sostiene un cartel contra los incendios en Australia a las puertas de la Embajada de Australia en Madrid (España), a 10 de enero de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Colectivos sociales, vecinales, científicos y ecologistas desarrollarán desde mañana 30 de mayo hasta el próximo domingo 7 de junio por toda España medio centenar de iniciativas de restauración y defensa de los ecosistemas, según ha informado este viernes la Alianza por la Restauración de la Naturaleza, de la que forma parte Ecologistas en Acción.

Entre otras, habrá acciones de restauración y cuidado de ecosistemas, actividades divulgativas, encuentros comunitarios y movilizaciones destinadas a visibilizar conflictos ambientales y defender la recuperación de los territorios.

En este marco, la Alianza por la Restauración de la Naturaleza hace un llamamiento a reforzar la protección y recuperación de los ecosistemas "frente al deterioro ambiental y al debilitamiento de las políticas destinadas a protegerlos". "Restaurar la naturaleza es una cuestión de justicia ecológica y social imprescindible para garantizar territorios habitables y resilientes ante la crisis climática", insisten las organizaciones que la integran.

En este sentido, alertan de que los impactos de la crisis climática y ecológica "son cada vez más visibles", con inundaciones e incendios forestales que "evidencian la vulnerabilidad de los territorios y la necesidad de ecosistemas sanos capaces de amortiguar estos fenómenos extremos". Al mismo tiempo, las herramientas de protección ambiental están siendo "cuestionadas" bajo argumentos como la simplificación administrativa o la competitividad económica.

Con respecto a España, la Alianza recuerda que el país debe remitir antes de septiembre su Plan Nacional de Restauración. Por ello reclama un plan "ambicioso, con financiación suficiente, participación social efectiva e integración de la restauración ecológica en las políticas agrarias, forestales, hídricas y territoriales".

"Restaurar la naturaleza es recuperar la capacidad de los territorios para sostener la vida. Es reparar daños acumulados, fortalecer comunidades y construir un futuro más justo y habitable. Frente a quienes consideran la naturaleza un recurso para explotar, reivindicamos que protegerla y restaurarla es una responsabilidad colectiva. Por eso esta semana salimos a actuar, organizarnos y movilizarnos", concluye.