Conservar la biodiversidad eleva la rentabilidad de las explotaciones agroforestales, según SEO/BirdLife

La conservación de la biodiversidad impulsa la rentabilidad de las explotaciones agroforestales, como constatan los resultados del proyecto 'Montes Vivos', una iniciativa que SEO/BirdLife ha desarrollado entre 2024 y 2025 con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Para llegar a estas conclusiones, el proyecto ha trabajado en 40 parcelas de Andalucía, Asturias, Galicia, Navarra y País Vasco, más de 100 hectáreas demostrativas, con la colaboración de equipos científicos de referencia para demostrar que los castañares y avellanares pueden gestionarse de manera más sostenible, más resiliente y con nuevas oportunidades de rentabilidad a pesar de los importantes desafíos a los que se enfrentan estos agrosistemas, como la adaptación al cambio climático, las plagas y enfermedades, la falta de rentabilidad o el escaso apoyo político.

Para SEO/BirdLife, 'Montes Vivos' demuestra que la ciencia, la silvicultura y la biodiversidad "pueden caminar juntas, confirmando que la transición ecológica no es un freno, sino una oportunidad para el campo, para la salud y para la economía rural, y que producir con biodiversidad significa producir mejor, tanto para la gente como para el territorio", como han destacado en la presentación de resultados.

Así, 'Montes Vivos' ha seguido una estructura metodológica replicable que permite diseñar un futuro sistema de seguimiento basado en evidencia científica y que tiene entre sus principales aportaciones la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para la silvicultura de estas formaciones y la primera gran base de datos de biodiversidad en castañares y avellanares, según la organización ecologista.

Para ello, se ha muestreado sobre una superficie total de 50 hectáreas, mediante el establecimiento de 199 estaciones de escucha en las 25 parcelas participantes. Según los datos de 2024, se han identificado 58 especies de aves en el castañar y 21 en el avellanar.

Se han identificado también un total de 1.773 ejemplares de aves y se ha obtenido una densidad media de 508 individuos/10 hectáreas lo que supone que avellanares y castañares sustentan una comunidad de aves fuertemente asentada con valores (de invernada y reproducción) semejantes a los que se obtienen en bosques caducifolios y bosques de ribera.

En lo que respecta a la rentabilidad de las formaciones de avellanos y castaños, el proyecto concluye que existe una demanda creciente de productos vinculados a la cadena de valor de avellanares y castañares que no se corresponde con la capacidad productiva actual, mientras que el umbral de rentabilidad de las parcelas se alcanza a partir de las 5 hectáreas, con casos en los que se llega a la misma a partir de las 3 hectáreas.

En cualquier caso, precisa que fincas con una producción que sobrepase los 1.500 kg/año comienzan a ser rentables. Estas cifras se alcanzan en algunas parcelas del sur peninsular, pero la estructura minifundista del territorio en el norte sitúa las parcelas lejos de estos umbrales.

El proyecto destaca la necesidad de abrir nuevas oportunidades de valor añadido que complementen la producción con la valorización de los servicios ecosistémicos de castañares y avellanares. No obstante, indica que la escasez de industria transformadora que aporte valor añadido en el sur y la falta de asociacionismo y organización entre productores en el norte se revelan como factores críticos de mayor relevancia sobre los que incidir para mejorar la situación del sector.

Además, se ha puesto de manifiesto que crece la preocupación social por el futuro de los avellanares y castañares, especialmente por la falta de relevo generacional y de mano de obra cualificada; que los consumidores perciben la recuperación de la biodiversidad como un valor añadido en su cesta de la compra; y que el ciudadano desempeña un papel protagonista, apostando por la naturaleza con garantías.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, SEO/BirdLife ha presentado un paquete de acciones que conjugan tradición e innovación para movilizar recursos económicos públicos y privados que aporten mayor beneficio a las personas que apuesten por mantener las formaciones de avellanar y castañar.

Así, aboga por la creación de una marca de calidad que aporte valor añadido al producto, orgullo por el producto y vinculación entre consumidores y productores, con la implementación de un pack de medidas fiscales vinculadas a objetivos de biodiversidad que actúen como sistema de Pago por Servicios Ambientales.

También defiende el desarrollo de un sistema de micromecenazgo mediante el sistema de apadrinamiento que estreche la relación entre productores y consumidores; crear una moneda social digital de capital natural que valorice los servicios ecosistémicos de avellanares y castañares como herramienta para movilizar recursos privados en favor de los productores a través de la compensación de la huella ESG de empresas o instituciones, siguiendo la estela del modelo de Brasil Mata Viva; y movilizar recursos económicos a través de un fondo de impacto con el objetivo de impulsar startups y proyectos innovadores que aporten soluciones sostenibles en el ámbito agroforestal, climático y rural.

Para conocer la percepción social sobre castañares, avellanares y sus productos asociados, así como sobre 'Montes Vivos', SEO/BirdLife ha realizado dos estudios a nivel nacional, encuestando a 1.437 personas. De los resultados obtenidos se desprende la importancia que tienen para la sociedad los castañares y avellanares, destacando el 71,6% de las personas encuestadas que admite su valor como refugios de biodiversidad, mientras que el 42,6% los reconoce por su papel como suministradores de alimentos y el 91,3% considera que es posible compatibilizar la protección del entorno natural con el fomento del crecimiento económico.

En cualquier caso, el 94,6% reconoce la importancia del sector primario, identificándose el relevo generacional (91,6%) y el refuerzo del papel de la mujer (86,4%) entre las principales necesidades. Respecto a 'Montes Vivos', cerca del 10% de los encuestados conoce el proyecto o ha oído hablar de él, y para el 87,7% la valoración es positiva, con un 94,2% interesados en participar en futuras actividades.

'CAMPOS VIVOS', SIGUIENTE PROYECTO

'Montes Vivos' se suma a los resultados de 'Secanos Vivos', proyectos que nacen como evolución natural de 'LIFE Olivares Vivos', un proyecto puesto en marcha por SEO/BirdLife en 2015 que lleva una década demostrando que la recuperación de biodiversidad sistemas agrarios puede traducirse en valor añadido y diferenciación en el mercado.

'Montes Vivos' adapta esa experiencia a las explotaciones agroforestales y ahora SEO/BirdLife avanza hacia 'Campos Vivos', una forma de mirar el campo, de habitarlo, de cultivarlo y de protegerlo que vuelve a los orígenes sin renunciar al progreso.