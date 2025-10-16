El CSN y su homólogo francés refuerzan su colaboración bilateral en seguridad nuclear y protección radiológica

Archivo - El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y su homólogo francés, la Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR, por sus siglas en francés) han reforzado su colaboración bilateral en seguridad nuclear y protección radiológica.

Ambos organismos han mantenido esta semana, en Gréoux-les-Bains y Cadarache (Francia), un encuentro bilateral de primer nivel con la presencia de los responsables de las dos instituciones, Juan Carlos Lentijo y Pierre-Marie Abadie, respectivamente.

Ambos consideraron el encuentro, que se enmarca en la tradición de cooperación y diálogo técnico entre ambas autoridades reguladoras, como "muy enriquecedor".

El presidente del CSN, que ha estado acompañado por el consejero Francisco Castejón, la directora técnica de Seguridad Nuclear, Teresa Vázquez, y la subdirectora de Protección Radiológica Ambiental, Inmaculada Simón, trasladó a sus homólogos el contexto en que el regulador inicia la revisión de su plan estratégico para el periodo 2026-2030, con la visión de adoptar un modelo de gestión innovadora y eficiente, orientada a la mejora continua y garantizando en todo momento un servicio público de calidad y confianza para la sociedad.

En este contexto, el presidente ha destacado la complejidad que ofrece la coexistencia de instalaciones que operan a largo plazo y las que están iniciando su desmantelamiento, así como los eventos climáticos extremos, ante lo que el regulador debe responder de forma ágil y eficaz.

Lentijo también ha puesto el foco en la necesidad de seguir fortaleciendo la gestión del talento y la planificación de los recursos humanos, con el fin de asegurar que el CSN cuenta con las capacidades necesarias para cumplir sus funciones.

El presidente también ha destacado la importancia de la cooperación internacional como palanca estratégica para "impulsar la armonización europea".

El recorrido por las instalaciones de investigación de Cadarache permitió comprobar de manera práctica cómo los resultados de dicha investigación junto con la experiencia técnica consolidada respaldan el trabajo regulador y facilitan la adopción de medidas ajustadas a las necesidades reales del sector.

Además, ambos presidentes han coincidido en la necesidad de seguir mejorando la eficiencia de los organismos reguladores, asegurando que este esfuerzo no afecte a la calidad y rigor del servicio que prestan a la sociedad.

La reunión concluyó con la propuesta de un plan de acción futuro que incluye un programa de participación conjunta en inspecciones, entre otros temas.

La Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASNR), creada por la ley sobre la organización de la gobernanza de la seguridad nuclear y la protección radiológica, entró en funcionamiento el 1 de enero de 2025. Es el resultado de la fusión de la Autorité de sûreté nucléaire (ASN) y el Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN).

Como autoridad administrativa independiente, la ASNR ahora supervisa las actividades nucleares civiles en Francia en nombre del Estado. También lleva a cabo misiones de investigación, peritaje, formación e información pública en los ámbitos de la seguridad nuclear y la protección radiológica.