El CSN informa al Parlamento del "correcto" funcionamiento de las instalaciones reguladas en su informe anual de 2025

Archivo - Vista de la central nuclear de Almaraz, a 16 de febrero de 2026, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) prevé emitir a lo largo de este verano el informe preceptivo sobre la solicitud de mo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha remitido al Congreso de los Diputados y al Senado su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2025, en el que "constata que todas las instalaciones y actividades nucleares y radiactivas del país operaron durante el pasado año en condiciones de seguridad".

Así lo ha dado a conocer este miércoles el CSN, que ha indicado que "la calidad radiológica ambiental, tanto en el entorno de las instalaciones como en el conjunto del territorio nacional, se mantuvo dentro de niveles aceptables y sin riesgo para la población".

En cuanto a la protección radiológica, el CSN informó "favorablemente" la autorización de diez nuevas instalaciones radiactivas de uso médico, entre ellas dos unidades de protonterapia del Sistema Nacional de Salud, ubicadas en Santiago de Compostela (Galicia) y en Fuenlabrada (Madrid).

"El despliegue de esta técnica avanzada de radioterapia externa presenta una singularidad reguladora poco frecuente en el ámbito de las instalaciones radiactivas médicas. No se trata de la incorporación aislada de una nueva tecnología en un único centro, sino de la tramitación prácticamente simultánea de un conjunto amplio de instalaciones, promovidas en gran medida dentro de un mismo marco de colaboración institucional y con calendarios de ejecución muy próximos entre sí", ha explicado.

El organismo hizo además seguimiento de la primera fase del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) e informó favorablemente la ampliación de su Almacén Temporal Individualizado (ATI).

Entre otras actuaciones, el CSN informó favorablemente los niveles de desclasificación para la eliminación de materiales residuales con contenido radiactivo de origen natural (NORM), así como el plan de construcción de la celda 31 de residuos de muy baja actividad en el centro de El Cabril (Córdoba).

SEGURIDAD NUCLEAR

Respecto a la seguridad nuclear, el informe destaca la recepción de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Almaraz, para la que el CSN emitió una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) con el fin de recabar información adicional.

El Consejo también informó favorablemente todas las solicitudes de ejecución y montaje de los ATI de las centrales nucleares españolas, y realizó el seguimiento y posterior análisis del estado operativo de dichas instalaciones durante la interrupción generalizada del suministro eléctrico registrada el 28 de abril en la península ibérica.

En el ámbito internacional, el CSN participó en 315 reuniones, 219 de ellas presenciales. La Misión de seguimiento del Sistema Integrado de Revisión Reglamentaria (IRRS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) reconoció como buenas prácticas el Carné Radiológico Digital y la Dosi-App para emergencias.

Asimismo, ejerció la presidencia de turno de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA) y renovó la presidencia del Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG), al tiempo que concluyó el segundo proyecto de Revisión Temática entre Pares de la Unión Europea (TPR-II), centrado en los sistemas de protección contra incendios.

El pasado año, en el que se produjo la renovación parcial de su Pleno, el CSN siguió reforzando su relación con instituciones, organismos del sector y asociaciones. Entre las actuaciones más destacadas figuran la recuperación del encuentro anual con las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en provincias con centrales nucleares, para reforzar la coordinación en la gestión de emergencias, y la celebración de una jornada con cargos electos de la Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamientos de Residuos Radiactivos (AMAC).

En este marco de colaboración institucional, el organismo suscribió un protocolo general, diez convenios y nueve prórrogas con distintas entidades. Asimismo, se celebraron reuniones de las comisiones mixtas con las nueve comunidades autónomas con encomienda de funciones. Por su parte, el Comité Asesor para la Información y la Participación Pública, integrado por 35 representantes de la sociedad civil y del sector, mantuvo sus reuniones semestrales.

En materia de transparencia, el CSN publicó 183 noticias en su página web, atendió 1.580 consultas ciudadanas, 53 solicitudes del Portal de Transparencia y 103 peticiones de medios de comunicación, y editó 43 nuevas publicaciones, con una distribución de 57.673 ejemplares.

En el terreno normativo, tras la entrada en vigor del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), el organismo aprobó las Instrucciones IS-47, sobre medición de radón en centros de trabajo, e IS-48, sobre programas de experiencia operativa de las centrales nucleares, además de cuatro nuevas Guías de Seguridad y la revisión del Marco de la Función Inspectora del CSN.