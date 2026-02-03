Desciende la población de cigüeña blanca en España en la última década: De 42.000 parejas en 2014 a 34.000 en 2025

Cigüeña blanca - SEOBIRDLIFE

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El VIII Censo Internacional de Cigüeña Blanca arroja una cifra muy similar a la obtenida en el censo de 2004 (33.217 parejas) frente a 33.500-34.000 parejas o nidos en la actualidad, pero muestra un descenso importante con respecto a la estima realizada en 2014 (42.000).

En la primavera de 2025 se llevó a cabo desde SEO/BirdLife un nuevo censo nacional de cigüeñas en el marco del VIII Censo Internacional. Gracia a la participación de cientos de personas, grupos locales y otras asociaciones regionales se ha podido cubrir todo el territorio lo que implica revisar miles de pueblos y localidades para contar nidos.

Desde 2014 SEO/BirdLife no dispone de datos intermedios para conocer en qué momento se ha alcanzado el máximo de su población, pero este censo de 2025 ya advierte de un retroceso de sus efectivos reproductores.

"Debemos estar atentos a sus tendencias en las próximas décadas. Cuando revisamos los datos por regiones, el resultado es desigual. Por un lado, la población de Castilla y León parece estable, mientras que hay una gran pérdida de nidos en Extremadura o Navarra y un crecimiento importante en la población madrileña", asegura la organización.

La población ibérica, si se tienen en cuenta los datos de Portugal (14.421 parejas), se acercaría a los 50.000 y representaría el principal núcleo para la población occidental de cigüeñas blancas en Europa. El emplazamiento de sus nidos se puede encontrar fuera de construcciones humanas y árboles, con grandes colonias en tendidos eléctricos, postes y antenas de comunicación.

La ONG está trabajando en la elaboración final del censo y el análisis de los factores que parecen estar interviniendo en el cambio de tendencia de la población, pero alguno de los más destacados de los que se han identificado hasta ahora son el cierre de basureros, los cambios en la actividad agraria o la retirada de nidos.

En algunas regiones como Extremadura, el cierre de basureros estos lugares que aportan gran cantidad de comida ha supuesto la desaparición de colonias enteras, algunas con más de un centenar de nidos.

Los puntos de almacenamiento de basura por tanto funcionan como "trampas ecológicas", pues la clausura conlleva una importante reducción o desaparición de la población que se genera en torno a estos puntos. Además, la alimentación en estos lugares sigue provocando muerte de ejemplares por intoxicación, necrosis con cuerdas, gomas, etc. y recientemente se ha comprobado que "funcionan como transportadoras de plásticos hacia espacios naturales y humedales".

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD AGRARIA

La organización advierte de que la intensificación agrícola, el descenso de la cabaña ganadera en extensivo, cambio en el tipo de cultivo como regadíos por cultivos intensivos de leñosas "implica una disminución de hábitats adecuados para la cigüeña": "Estos cambios conllevan impactos significativos sobre la fauna y el suelo, generando cambios en el paisaje y la pérdida de biodiversidad".

Aunque no se conocen datos sobre la retirada de nidos, todos los años se procede a eliminar nidos sobre todo en tendidos eléctricos que entrañan riesgo. En otras ocasiones se eliminan nidos "sin que suponga ningún efecto negativo e incluso fuera de la época permitida o al inicio de la reproducción, infringiendo la normativa".

Así, SEO/BirdLife afirma que "está desapareciendo un elemento más del patrimonio de algunos pueblos, donde se retiran nidos de iglesias, ermitas y otros monumentos donde no se hace ningún tipo de mantenimiento para su conservación".

Por otro lado, explica que los humedales y pastizales son hábitats claves para la especie donde encontraría gran parte de su alimentación de forma natural. "El mal estado de algunos humedales y la disminución de pastizales y su ocupación por plantas fotovoltaicas son factores a tener en cuenta", apunta.

La ONG señala que la cigüeña blanca sigue invernando en África, en la zona del Sahel, al sur del Sahara. "Nuestras cigüeñas, las más jóvenes, migran al norte de África y a la sabana subdesértica al sur del Sáhara (Sahel), las adultas mayoritariamente van a Marruecos y el suroeste peninsular. La población europea que nos llega se queda en España y es la que menos cruza a África. En el Sahel dos factores son importantes para la supervivencia de las cigüeñas: las sequías que padece y las muertes por disparos y caza ilegal", subraya.

Por último, destaca que "siguen produciéndose colisiones con tendidos todos los años, más teniendo en cuenta que hay un número importante de emplazamientos en tendidos eléctricos".

En breve también se podrá disponer de los resultados del censo internacional, pero también en la población más oriental que se encuentra en Polonia, se ha detectado declive en algunos de sus principales núcleos.