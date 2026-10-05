Ecologistas ven la legislatura de Sánchez como "la más verde" y piden al próximo Gobierno "no retroceder"

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c) en una visita al nuevo parque fotovoltaico del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid ( - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones ecologistas WWF y Greenpeace han reconocido avances ambientales en el periodo de Gobierno de Pedro Sánchez, que el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, considera "la legislatura más verde de toda la democracia", aunque ha señalado "incoherencias" y asuntos pendientes y ha pedido al próximo Ejecutivo que salga elegido en las urnas que no retroceda en materia ambiental.

Del Olmo ha defendido que el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático han sido "una de las grandes prioridades que han regido toda la legislatura", como ha expresado en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, ha citado la creación de una vicepresidencia que agrupa por primera vez energía y medio ambiente, la declaración de emergencia climática, la Ley de Cambio Climático, con casi el 50% de la energía producida de forma renovable, y la protección del 22% de las aguas españolas.

El secretario general de WWF ha admitido sin embargo que "hay muchas cosas que se han quedado por hacer", como el real decreto sobre los tendidos eléctricos para evitar la mortalidad de aves, y ha criticado los retrocesos en política agraria y el proyecto de ampliación de aeropuertos, que a su juicio no es coherente con la lucha contra el cambio climático. Asimismo, ha lamentado que el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática no haya salido adelante y ha atribuido parte de los bloqueos a "el bloqueo continuo" en el Congreso y en las conferencias sectoriales.

Ante la situación ambiental actual, que Del Olmo ha calificado de "muy preocupante" tras "el verano más cálido de la historia", ha pedido al Gobierno que venga, "sea este o sea otro", que no "desmantele" lo hecho. "El gobierno que venga tiene que avanzar desde lo construido, no ir hacia atrás", ha subrayado.

GREENPEACE CRITICA "ALGUNAS FALSAS SOLUCIONES Y MUROS"

Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace, Eva Saldaña, ha coincidido con Del Olmo en que el Gobierno ha ido "en la dirección correcta" en algunas transiciones, pero con "algunas falsas soluciones y muros", como ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

Saldaña ha calificado de "golpe muy duro" la decisión de romper el calendario de cierre de las nucleares con la luz verde a Almaraz, algo que ha valorado "muy negativamente". También ha criticado lo que ha descrito como el mayor rescate fósil a nivel europeo con dinero público, el aumento del gasto armamentístico y que hayan quedado pendientes la derogación de la ley Mordaza y las leyes de Agricultura Familiar, Juventud y Justicia Intergeneracional y Consumo Sostenible.

De cara al próximo Gobierno, la directora de Greenpeace ha anunciado que presentarán una propuesta y que esperan reunirse con los partidos para lograr "compromisos sobre papel" y no "solo discursos". Entre sus demandas ha situado un "nuevo Contrato Social Verde" que blinde derechos como la vivienda, una transformación de la fiscalidad con impuestos a las grandes fortunas y corporaciones, un modelo energético basado en la suficiencia, la eficiencia y las renovables, la protección de la biodiversidad y del sector primario, y el abandono de los combustibles fósiles.

"El próximo ciclo político no admite medias tintas: o seguimos atrapados en la agenda de los fondos especuladores y la dependencia tóxica de los combustibles fósiles que encarece y pone en riesgo nuestras vidas, o impulsamos un nuevo Contrato Social Verde que ponga el bienestar común en el centro. Vivir en un país con aire limpio; vivienda protegida de la especulación y del calor o el frío extremo; energía suficiente, renovable y barata; alimentación sana y un entorno seguro y protegido de la codicia fósil y del cambio climático no es una utopía irrealizable: las soluciones y los recursos ya están aquí para construir el país que la gran mayoría anhela", ha añadido Saldaña.