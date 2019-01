El economista Jeffrey D. Sachs llama a Trump "psicópata" por su no liderazgo en la lucha contra el cambio climático

Publicado 17/01/2019 17:15:16 CET

El economista y director ejecutivo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, Jeffrey D. Sachs, ha llamado al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, "psicópata" por dudar de la existencia del cambio climático y no ser uno de los mandatarios para liderar este tipo de políticas.

"No hay nadie a cargo del mundo, antes solía ser Estados Unidos, pero ahora tenemos un presidente que es un psicópata", ha señalado el economista este jueves en un evento de alto nivel sobre Transición Ecológica organizado en Madrid por el Ministerio del ramo, en el que han participado expertos internacionales en la materia, así como en cambio climático.

A su juicio, la dirección del cambio hacia la sostenibilidad y la transición ecológica es "obvia", pero no existe ni "sistema de cambio" ni "plan", atribuyendo esto a la falta de liderazgo mundial y a la codicia de las empresas y multinacionales.

Sachs ha puesto un ejemplo para ilustrar lo que ha afirmado: "En Estados Unidos, la injusticia es tan enorme que es increíble, tenemos multimillonarios que piden exenciones, como (Jeff) Bezos (fundador y director ejecutivo de Amazon)".

Según ha comentado, Bezos cuenta ahora en Nueva York con su propio helipuerto privado que no ha adquirido, a pesar de tener una cantidad de dinero "enorme". "Que compre su propio helipuerto, si no se combinan estas cosas, no vamos a llegar a ningún resultado", se ha quejado Sachs, que ha pedido que los multimillonarios paguen más impuestos, necesarios para un país que, en su opinión, necesita mejorar en Educación y Sanidad.

En la mesa redonda inicial de este acto también han participado Laurence Tubiana, la diplomática francesa artífice del Acuerdo de París y CEO de la Fundación Europea del Clima (European Climate Foundation, ECF); y Cristina Gallach, Alta Comisionada para la Agendaso 2030.