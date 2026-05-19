Los embalses españoles se encuentran al 84,2% de su capacidad, tras ganar esta semana 168 hm3

Archivo - Embalse de Yesa en imagen del 3 de abril de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica española está al 84,2% de su capacidad total por lo que los embalses almacenan actualmente 47.178 hectómetros cúbicos (hm3), al ganar en la última semana 168 hm3 (el 0,3% de su capacidad total), según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Precisamente, esta semana, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado en menor medida a la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, con 85,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

En comparación, el año pasado por estas fechas los embalses almacenaban 33.995 hm3 mientras que la media para esta época del año de la última década se sitúa en 35.613 hm3.

Por ámbitos, los mayores acumulados se encuentran en las Cuencas internas del País Vasco, al 95,2%; Cuencas internas de Cataluña, al 93,2%; Duero, al 89,1%; Cantábrico Oriental, al 89,0%; Guadalete-Barbate, al 89,0%; Ebro, al 88,3%; Miño-Sil, al 87,8%; Tinto, Odiel y Piedras, al 87,8%; Guadalquivir, al 87,6%; Guadiana, al 85,6%; Cantábrico Occidental, al 85,5%; y Galicia Costa, al 80,4%.

Por debajo del 80% se encuentran Tajo, al 79,4%; Cuenca Mediterránea Andaluza, al 77,0%; Júcar, al 68,1% y Segura, al 60,0%.