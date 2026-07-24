España registra 614 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre, un 8% por encima de lo normal

España registra 614 l/m2 de lluvias acumuladas desde el 1 de octubre de 2025 al 21 de julio de 2026 - AEMET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las precipitaciones acumuladas en España se cifran en 614 litros por metro cuadrado (l/m2) desde el inicio del año hidrológico, el pasado 1 de octubre, hasta el 21 de julio de 2026, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En comparación, está un 8% por encima de lo normal, que se sitúa en 566 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico presentan valores superiores a los normales del periodo 1991-2020 en gran parte de la Península. Las principales excepciones se localizan en una franja de la cornisa cantábrica, entre Asturias y Navarra, en la provincia de Teruel y en la mitad sur de la provincia de Almería.

Los excedentes más destacados se observan en la mitad sur peninsular, en particular en la sierra de Grazalema. En los archipiélagos también predominan las anomalías positivas, salvo en el sector oriental de Mallorca. Este exceso de precipitación resulta especialmente acusado en Canarias, donde amplias áreas registran acumulados que superan en más del doble los valores climatológicos habituales.

Así, durante el periodo comprendido entre el 15 y el 21 de julio, las precipitaciones fueron escasas y afectaron principalmente al tercio norte peninsular, donde se superaron los 10 l/m2 en zonas de Galicia, Asturias y Cantabria. De forma más puntual, también se registraron precipitaciones en el tercio este peninsular y en la isla de Gran Canaria.

Entre las precipitaciones registradas en los observatorios principales destacan los 12 l/m2 en Santander I/CMT; 9 l/m2 en Oviedo y Santander/Parayas; 8 l/m2 en Gijón/Musel y 5 l/m2 en Asturias/Avilés. El día 22 de julio apenas se registraron precipitaciones, limitadas al delta del Ebro y a Almería.