España y tres países piden a Bruselas no reabrir la Directiva Marco del Agua por proyectos mineros

Archivo - La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tras una reunión con el economista y académico británico, Nicholas Stern, en la sede del Ministerio, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

España, Francia, Dinamarca y Hungría han reclamado este jueves a la Comisión Europea que no reabra la Directiva Marco del Agua como parte de la simplificación normativa y del impulso a los proyectos de materias primas críticas, al considerar que la legislación vigente ya ofrece la flexibilidad suficiente para desarrollarlos sin modificar las actuales garantías de protección de los recursos hídricos.

La petición, plasmada en un documento suscrito por los cuatro países, ha sido presentada durante el Consejo de Medio Ambiente de la UE en Luxemburgo, donde la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido que no creen "oportuno" que se abra dicha propuesta, ya que el marco vigente "proporciona flexibilidad suficiente para que se lleven a cabo proyectos tan importantes como la minería de materias primas fundamentales".

Durante el debate entre los ministros, Aagesen ha explicado que España hará llegar este mismo jueves el documento a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, y ha insistido en que reforzar la autonomía estratégica europea en el acceso a estos recursos "no requiere" modificar la Directiva Marco del Agua.

"La legislación actual ya basta. Es suficientemente flexible para que eso se pueda hacer sin tener que tocar nada en la directiva", ha defendido también la ministra francesa, Monique Barbut, que ha pedido además a la Comisión garantizar que las materias primas críticas importadas a la UE cumplan estándares de protección del agua equivalentes a los exigidos dentro del bloque.

También Dinamarca ha respaldado la posición conjunta durante el intercambio de opiniones entre los titulares del ramo y ha agradecido expresamente la iniciativa presentada por España, Francia y Hungría, reiterando que la protección de la calidad del agua debe seguir siendo una prioridad.

Por su parte, el Gobierno húngaro ha defendido que se debe seguir siendo garantizando el buen estado de los recursos hídricos y ha reclamado que la financiación europea continúe respaldando inversiones destinadas a mejorar la gestión del agua y aumentar su resiliencia.

La petición de los cuatro países llega después de que Bruselas iniciara en marzo un proceso de revisión específica de la Directiva Marco del Agua mediante una consulta pública para estudiar posibles cambios en la normativa con el objetivo de "garantizar el suministro de materias primas fundamentales a la UE" y "proteger a la industria y las cadenas de suministro de las perturbaciones geopolíticas y de los precios".

"En abril publicamos unas orientaciones sobre la Directiva Marco del Agua. Ahora estamos evaluando las aportaciones que hemos recibido en la consulta pública sobre la Directiva Marco del Agua. Para mí, este es el inicio de un proceso y no tengo más respuestas que dar en este momento. Creo que todos compartimos el objetivo de garantizar agua limpia y una política sólida en materia de agua", ha señalado la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, al ser preguntada por la petición de estos países.