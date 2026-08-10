Un estudio revela que la sierra de Gredos podría ser la única sabana superviviente de Europa de hace 10.000 años

Sierra de Gredos. - CIRO CABAL

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en la revista 'The American Naturalist' plantea que algunos paisajes abiertos de la sierra de Gredos podrían ser vestigios de una antigua sabana europea que pudo ser común en Europa durante el Holoceno, hace unos 10.000 años y que sería la única superviviente de Europa.

La investigación, liderada por el doctor en Ecología Ciro Cabal, del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), sostiene que amplias regiones del continente europeo pudieron haber estado dominadas por paisajes abiertos con árboles dispersos y grandes extensiones de pastizales, mantenidos por la actividad de grandes herbívoros salvajes.

El estudio se centra en varios enclaves situados en las laderas sur de la sierra de Gredos, entre Candeleda (Ávila) y Madrigal de la Vera (Cáceres), donde robles centenarios aparecen dispersos sobre una alfombra de matorrales y pastizales formando un paisaje que recuerda a la sabana. "De ser así, algunos paisajes de la Europa prehistórica pudieron parecerse más a las sabanas africanas actuales que a un bosque", afirma Cabal, quien ha señalado que Gredos podría ser "la única sabana superviviente del continente".

Según el investigador, durante décadas, estas zonas han sido poco valoradas para la conservación al considerarse restos degradados de antiguos melojares. Sin embargo, la investigación revela que albergan una notable diversidad de flora y fauna.

"En esta zona de Gredos la presencia de herbívoros domésticos, que reemplazaron a los silvestres, ha mantenido durante miles de años este paisaje abierto que ya existía", ha explicado Cabal, quien ha advertido de que el abandono rural amenaza ahora la continuidad de estos paisajes.

LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS, UNO DE LOS ARGUMENTOS CENTRALES

La prevención de incendios es uno de los argumentos centrales del trabajo. "Después de los catastróficos incendios de Gredos, en La Vera (Cáceres) el año pasado, y el de este año en el Valle del Tiétar (Ávila), la prevención de incendios se vuelve una prioridad, y los paisajes de tipo sabana pueden ejercer como cortafuegos", ha subrayado Cabal.

El estudio señala también que antes de la intervención humana los incendios naturales mantenían a raya a las plantas más dominantes, un papel que posteriormente cumplieron las quemas prescritas invernales realizadas por los habitantes de la sierra. "Estas quemas prescritas contribuyeron a mantener la extraordinaria biodiversidad de esos enclaves, pero esta práctica se ha perdido", sostiene el investigador.

Como alternativa a la gestión activa del paisaje, el estudio propone desarrollar en Gredos un proyecto de rewilding denominado Northgrippian Park, orientado a recuperar la fauna silvestre local y a restaurar el papel ecológico del fuego.

"En lugar de gestionar activamente el paisaje, se propone que sean los animales salvajes quienes vuelvan a desempeñar parte de ese trabajo", ha explicado Cabal, quien cita como referencia experiencias como la de Oostvaardersplassen, en Países Bajos, y proyectos españoles como el que Rewilding Spain desarrolla en el Alto Tajo con caballos salvajes y bisontes europeos.

Asimismo, el estudio incide en que la recuperación de grandes herbívoros en las sabanas de Gredos podría contribuir, en combinación con quemas prescritas, a conservar una vegetación singular y a reducir el riesgo de incendios catastróficos, cada vez más frecuentes e intensos en un clima más cálido y seco.

"Gredos podría convertirse en otro referente de cómo la conservación de la naturaleza mediante el rewilding puede generar beneficios ecológicos y económicos al mismo tiempo", concluye Cabal, al tiempo que apunta que el proyecto podría además facilitar el regreso de especies localmente extintas como el lince ibérico o el oso pardo.