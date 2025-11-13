La Eurocámara apoya integrar el acuerdo de la ONU sobre biodiversidad marina en la ley europea

BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha apoyado este jueves integrar el Acuerdo Internacional sobre la Biodiversidad en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) aprobado a nivel de Naciones Unidas en el Derecho comunitario.

Con este paso, la Eurocámara adoptó su posición sobre la propuesta de la Comisión sobre conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional.

El propósito es proteger los océanos, abordar la degradación ambiental, luchar contra el cambio climático y frenar la pérdida de biodiversidad, en línea con acuerdos internacionales que quieren proteger al menos el 30 por ciento del océano para 2030.

Los parlamentarios piden mayor flexibilidad sobre la forma de presentar las medidas relativas a las herramientas de gestión basadas en zonas, especialmente en casos de emergencia, y plantean más medidas de transparencia, obligando a los Estados miembros a hacer publicas las medidas adoptadas y a reforzar las disposiciones sobre el acceso a la justicia.

Tras este paso, la Eurocámara podrá arrancar negociaciones con los Estados miembros para la normativa final que integre