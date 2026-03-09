La FEMP firma un protocolo para facilitar a los municipios el acceso a la cartografía y la observación del territorio

E secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, el subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas, y la presidenta del Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, Laura Barbas Calvo. - FEMP

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha firmado un protocolo general de actuación para facilitar el acceso y establecer un marco estable de cooperación a los municipios en materia de observación del territorio, cartografía municipal y publicación de datos.

"El acuerdo permitirá a la FEMP canalizar y trasladar las necesidades de las entidades locales en relación con el acceso, uso y mejora de la información geoespacial generada en el marco del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)", ha explicado la FEMP en un comunicado.

El acuerdo se ha llevado a cabo en colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y ha sido firmado este lunes por el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, junto al subsecretario de Transportes, Rafael Guerra Posadas, y la presidenta del Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, Laura Barbas Calvo.

La cooperación se articula en tres ámbitos, entre ellos la mejora y aprovechamiento de ortofotografías aéreas, datos LiDAR e imágenes satelitales; la actualización y uso de la Información Geográfica de Referencia, que incluye hidrografía, ocupación del suelo, redes de transporte y entidades de población y la integración de los datos locales en la Infraestructura de Datos Espaciales de España, con armonización conforme a la normativa INSPIRE y al Sistema Cartográfico Nacional.

Según ha explicado la federación, la disponibilidad de información geoespacial homogénea y validada por el IGN por parte de los municipios busca reducir la inseguridad técnica en la tramitación de expedientes municipales y aportar "mayor transparencia" en la toma de decisiones.

En este sentido, ha afirmado que en el ámbito agrícola y rural el acceso a datos actualizados de ocupación del suelo, modelos digitales de elevación y ortofotografía de alta resolución permitirá a los municipios planificar con mayor rigor el uso del suelo rústico, identificar procesos de abandono agrario, gestionar infraestructuras de regadío y apoyar políticas vinculadas al desarrollo rural o a la Política Agraria Común (PAC). En materia ganadera, el protocolo podrá facilitar la planificación territorial de nuevas instalaciones y la gestión de conflictos relacionados con la implantación de actividades en este sector, en el marco de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica de la FEMP.

Por su parte, en el ámbito forestal y medioambiental, los datos LiDAR y los modelos digitales del terreno permitirán "mejorar la planificación de masas forestales, la prevención de incendios, la gestión de montes municipales y el análisis de riesgos naturales", con especial impacto en municipios rurales con recursos técnicos limitados, como se indica en el comunicado.

El protocolo está orientado de manera particular a las entidades rurales, que, a juicio de la FEMP, "necesitan herramientas objetivas para ordenar su territorio, fortalecer su sector primario y afrontar los retos de sostenibilidad y despoblación".