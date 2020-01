Friend of the Sea publica el estándar de certificación para la producción sostenible de sal marina

Publicado 29/01/2020 17:55:06 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Friend of the Sea, proyecto de la Organización Mundial de Sostenibilidad, ha anunciado este miércoles que ha publicado una norma de certificación para la producción sostenible de sal marina, que puede tener un impacto significativo en la fauna marina y costera, y las empresas que cumplan con los criterios de certificación podrán obtener la etiqueta 'Friend of the Sea' (Amigo del mar) en sus productos de sal marina.

"La sal es tan común que a menudo olvidamos que gran parte de ella proviene del mar. La protección del medio ambiente marino debe incluir la garantía de que las prácticas de producción de sal marina sean sostenibles", ha comentado el director de Friend of the Sea, Paolo Bray.

La producción de la sal puede afectar al ecosistema marino debido a la tendencia del proceso a interrumpir el flujo natural del agua en la costa. Dicho proceso cambia las vías fluviales y a su vez afecta de forma negativa a las zonas de alimentación.

Los requisitos que deberán cumplir las empresas para conseguir la etiqueta de certificación consistirá primeramente en pasar una auditoría, que examinará los sistemas de gestión social y ambiental de los productores, los procedimientos de emergencia, la maquinaria y el equipo, el cumplimiento legal y la conservación del ecosistema.

En esta última categoría, el productor de sal debe afirmar que la construcción de sus salinas no ha destruido ningún ecosistema natural. Si se han producido daños ambientales, el productor de sal debe presentar un plan de mitigación.