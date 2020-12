El Gobierno asegura que en los últimos tres años se perdieron 25 mascotas en su transporte en el Aeropuerto de Barajas

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha asegurado que, en los últimos tres años, se extraviaron hasta 25 mascotas durante su transporte en el Aeropuerto de Madrid-Barjas. En concreto, 10 en 2018, 11 en 2019 y 4 en 2020.

El Ejecutivo ha respondido así a una pregunta parlamentaria formulada por el senador de Compromís, y miembro de la 'Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales' (APDDA), Carles Mulet, en la que le pedía información sobre esta materia.

En el texto del Gobierno, recogido por Europa Press, explica que el manejo y traslado de mascotas hasta la aeronave posterior entrega al pasajero es responsabilidad de los agentes de 'handling' que asisten a las compañías aéreas y "no del gestor aeroportuario".

Del mismo modo, señala que, en los casos en los que estos agentes 'handling' o las compañías aéreas requieren la colaboración de gestor aeroportuario por haber sufrido algún incidente que propicie la fuga de la mascota transportada, "AENA actúa apoyándoles en la localización y captura de la misma".

Es en este contexto en el que, explica el Ejecutivo en los últimos tres años se han registrado 25 intervenciones solicitadas en esta materia.

RECLAMAN NORMATIVAS Y ASESORAMIENTO ANIMALISTA

Para el senador, es una "falta de responsabilidades" el tratamiento de animales por parte del 'handling' de los aeropuertos. En este sentido, critica que, actualmente, "las condiciones en las que una mascota es aceptada para viajar en una aeronave" se "ajustan a las directrices exigidas por la compañía aérea" y no por "una normativa que se base en el bienestar animal".

Mulet subraya que "el transporte de animales en cabinas de los aviones debe hacerse en condiciones de seguridad y confort para los mismos", y advierte de que "fuentes animalistas denuncian que estos animales no son bien tratados por los agentes de 'handling'".

Según ha explicado, las mascotas "no van tapadas para que no vean luz y no se estresen"; son "transportadas junto con maletas"; y "no se usan cintas de amarre" que, a su juicio, "deberían de ser obligatorias en las cestas de transporte".

En el texto presentado, el senador planteaba la necesidad de aprobar una normativa que marcara un procedimiento de 'protección animal' en los aeropuertos españoles, exigiendo a las compañías de 'handling' que el transporte de animales se lleve a cabo en condiciones de seguridad, asesoradas por organizaciones animalistas especializadas.

Al senado no le ha gustado, además, que, como reconoce el Gobierno en su respuesta, la "supervisión de las normas de sanidad y la protección animal" queden fuera de sus competencias. Esta situación, ha indicado, "pone de manifiesto la laguna existente en materia de protección animal, en este ámbito".